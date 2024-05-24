الامارات | ضربة شمس تُدخل "شاروخان" المستشفى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 مايو 2024

دخل نجم بوليوود شاروخان إلى المستشفى في أحمد آباد، بعد تعرّضه لضربة شمس، عندما كان يشاهد مباراة الدوري الهندي الممتاز بين فريقه "كولكاتا نايت رايدرز" و"سنريسرز حيدر أباد"، أخيرًا.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية عن مصادر قولها إن "الممثل كان يعاني من الجفاف وسط ارتفاع درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية في أحمد آباد"، لافتًا إلى أنه "الآن، تحت الملاحظة الطبية، رغم أن حالته الصحية مستقرة، وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المستشفى".

وزارت الممثلة "جوهي تشاولا" الصديقة المقربة من شاروخان، الأخير في المستشفى، وفقًا للوكالة، التي رجَّحت أن يصدر بيان رسمي من المستشفى قريبًا.

واحتفل شاروخان، المالك المشارك لفريق "كولكاتا نايت رايدرز" بانتصار الفريق، مع دورة شرفية في ملعب ناريندرا مودي في أحمد آباد برفقة ابنيه، سوهانا خان وأبرام خان، إلى جانب مشجعي الفريق.