الأهلي VS الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. خبير أبراج يتوقع الفائز باللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - قمة من العيار الثقيل ينتظرها عشاق كرة القدم المصرية، وتحديدا جماهير القلعة الحمراء، اليوم السبت، لمتابعة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بين فريقي الأهلي والترجي التونسي.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل فريق الأهلي المباراة بدافع تحقيق الفوز بأي نتيجة، من أجل التتويج باللقب الأفريقي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب رادس.

وتنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر قناة بي إن سبورتس 6 الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع وجود ستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

كما تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر قناة أون تايم سبورتس المفتوحة عبر التردد الأرضي، مع وجود استوديو تحليلي، ويتولى التعليق عليها المصري محمد الكواليني.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: محمد أمين بن حميدة - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح - محمد بن علي.

خط الوسط: غيلان الشعلالي - روجر أهولو - حسام تقا

خط الهجوم: حسام غشة - رودريجو رودريجيز - يان ساس.

ومن خلال التشكيل المتوقع، كشف خبير الأبراج محمد صبحي، فرص بعض اللاعبين في اللقاء والنتيجة المتوقعة، والتي جاءت كتالي...

نجوم الأهلي

مصطفى شوبير (حارس مرمى) - 17 مارس 2000 (برج الحوت)

- عادةً ما يتميز مواليد برج الحوت بالحساسية والحدس القوي، من المتوقع أن يكون مصطفى شوبير متيقظا وحذرا، قد يعتمد على حدسه في اتخاذ القرارات السريعة لحماية المرمى.

محمد عبد المنعم (مدافع) - 1 فبراير 1999 (برج الدلو)

- يتمتع مواليد برج الدلو بالإبداع والقدرة على التفكير خارج الصندوق، قد يقدم محمد عبد المنعم أداء مبتكرا في الدفاع، ويظهر استراتيجيات غير متوقعة للتصدي لهجمات الخصم.

إمام عاشور (لاعب وسط مهاجم) - 20 فبراير 1998 (برج الحوت)

- بفضل طبيعته الحساسة والخيالية، قد يتميز إمام عاشور بالتمريرات الدقيقة والتحركات الذكية في الملعب، يمكن أن يكون مبدعا في هجماته ويجعل من الصعب على دفاع الترجي مراقبته.

وسام أبو علي (مهاجم) - 4 يناير 1999 (برج الجدي)

- مواليد برج الجدي معروفون بالطموح والاجتهاد، من المتوقع أن يكون وسام أبو علي مثابرا ومركزا على تسجيل الأهداف، مستخدما قوته البدنية وقدرته على التحمل لتسجيل الأهداف.

نجوم الترجي

أمان الله مميش (حارس مرمى) - 20 أبريل 2004 (برج الثور)

- يتميز مواليد برج الثور بالصلابة والصبر، من المتوقع أن يقدم أمان الله مميش أداءً مستقرا وثابتا في حراسة المرمى، ويكون صعبا على مهاجمي الأهلي اختراق دفاعاته.

محمد أمين توجاي (مدافع) - 22 يناير 2000 (برج الدلو)

- بفضل طبيعته المبتكرة والمستقلة، قد يكون محمد أمين توجاي مدافعا ديناميكيا ويظهر مرونة في مواجهة مهاجمي الأهلي، يمكن أن يقدم حلولا غير تقليدية في الدفاع.

غيلان الشعلالي (لاعب وسط) - 28 فبراير 1994 (برج الحوت)

- بنفس طابع مواليد برج الحوت، قد يتميز غيلان الشعلالي بالحساسية والرؤية الواسعة، يمكن أن يكون صانع ألعاب متميز، يجيد توزيع الكرات والسيطرة على وسط الملعب.

يان ساس (مهاجم) - 24 يونيو 1997 (برج السرطان)

- مواليد برج السرطان يتميزون بالإحساس القوي بالانتماء والقدرة على قراءة المشاعر.

قد يظهر يان ساس قدرة ممتازة على استغلال نقاط ضعف دفاع الأهلي والتأقلم مع المواقف المتغيرة في المباراة.

الطاقة المتوقعة للأهلي

يلعب فريق الأهلي بمستويات عالية وثقة كبيرة بالنفس من أجل الحصول على اللقب ولكن قد تحدث أخطاء تعكر صفو تركيز بعض اللاعبين.

الطاقة المتوقعة لفريق الترجي التونسي

قد يلعب بتوازن دفاعي وحذر مع بداية المبارة ثم تتبدل الأوضاع لصالحه

النتيجة المتوقعة للمبارة

فوز فريق الترجي التونسي وحصوله على اللقب.. وفق توقعات خبير الأبراج محمد صبحي.

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