اليوم.. حفل استثنائي لهاني شنودة وفرقة المصريين بمهرجان العلمين الجديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يشهد المسرح الروماني بمدينة العلمين الجديدة اليوم السبت حفلاً فنياً ضخماً يجمع الجمهور مع المايسترو هاني شنودة، وفرقته الشهيرة "المصريين".

ومن المقرر أن يقدم هاني شنودة وفرقته باقة متنوعة من أشهر أغانيهم التي تركت بصمة عميقة في وجدان الجمهور على مر السنين، والتي تتضمن "موسيقى فيلم المشبوه"، "علموني عينيكي"، "ماتحسبوش يا بنات"، "ماشية السنيورة"، "أوقات أشوف ملامحك"، "لما كان البحر أزرق"، "زحمة"، "أبدأ من جديد"، "صح"، "لونجا"، "بحلم معاك"، "أنا بعشق البحر"، "الزمن"، "مافتش ليه"، "حالة خاصة"، "الشوارع حواديت"، "حرية".

كما سيشارك الفنان أمير صلاح من فرقة "بلاك تيما" في هذا الحفل الاستثنائي، في مفاجأة تضيف لمسة حماسية على الحفل المنتظر.

وأعرب المايسترو هاني شنودة عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدًا أن هذا الحفل سيكون فرصة لإعادة إحياء ذكريات جميلة لدى الجمهور، مع إعادة شمل فريق المصريين.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث يتطلع عشاق الموسيقى المصرية للاستمتاع بأجواء حماسية وموسيقى أصيلة.

وتعتبر فرقة المصريين إحدى أقدم الفرق الموسيقية في مصر، وقد أسسها المايسترو هاني شنودة في عام 1977 وقدمت الفرقة العديد من الألبومات والأغاني الناجحة التي لاقت استحسان الجمهور، وحققت نجاحاً كبيراً على الساحة الفنية العربية.