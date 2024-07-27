هل وجود حمض الستريك في الأطعمة صديق أم عدو للحامل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر حمض الستريك مكونًا شائعًا في العديد من الأطعمة والمشروبات، ويوجد بشكل طبيعي في الفواكه الحمضية.

ولكن هل هذا الحمض آمن تمامًا للمرأة الحامل؟ مع تزايد الوعي بأهمية التغذية السليمة أثناء الحمل، تزداد الحاجة إلى معرفة تأثير مختلف المكونات الغذائية على صحة الأم والجنين.

ووفق "ليفينغ سترونغ"، لا توجد دراسات علمية تشير إلى أن حمض الستريك غير آمن للاستهلاك أثناء الحمل، أو في أي وقت آخر.

وعلى الرغم من ذلك يزيد من حموضة المعدة، وله مذاق لاذع، فقد يكون مناسباً مراقبة تأثيره على أعراض غثيان الصباح التي تصيب الحامل بشكل متواتر أحياناً خلال الثلثين الأول والثاني من الحمل.

وأيضًا حمض الستريك، وغيره من الأحماض تزيد الشهية، كما يوجد في العديد من الأطعمة، لذا يجب مراقبة الوزن خلال الحمل إذا كان زائداً.