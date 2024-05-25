مفاجأة.. 6 أطعمة قد تسبب التسمم عند وضعها في الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

هناك بعض الأطعمة التي لا ينصح بتخزينها داخل الثلاجة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نمو البكتيريا الضارة والتسبب في التسمم الغذائي.

حازم علي، استشاري التغذية العلاجية يقول لـ"الخليج 365"، إن هناك 6 أطعمة لا يجب حفظها في الثلاجة.

البطاطس المسلوقة

تحتوي البطاطس المسلوقة على بكتيريا Bacillus cereus، التي تنمو بسرعة في درجات حرارة الغرفة، وتُصبح هذه البكتيريا سامة عند تبريدها، لذلك يُنصح بتناولها مباشرة بعد الطهي أو حفظها في الثلاجة خلال ساعتين وتسخينها جيدًا قبل التقديم.

الأرز المطبوخ

يشبه الأرز المسلوق البطاطس من حيث احتوائه على بكتيريا Bacillus cereus، لذلك، يُنصح بتبريده وتجميده خلال ساعتين من الطهي لمنع نمو البكتيريا.

البيض المسلوق

قشرة البيض مسامية تسمح بمرور البكتيريا إلى داخل البيضة، وتنمو هذه البكتيريا بسرعة في درجات حرارة الغرفة، لذلك يُنصح بتناول البيض المسلوق خلال ساعتين من سلقه أو حفظه في الثلاجة.

الفطر

يحتوي الفطر على إنزيمات تتفاعل مع الأكسجين في الثلاجة، ما يؤدي إلى تحوله إلى لون بني وتغير طعمه، ويمكن أن ينتج عن ذلك أيضًا سموم ضارة، يُنصح بتناول الفطر طازجًا أو حفظه في الثلاجة لفترة قصيرة.

اللحوم النيئة

تحتوي اللحوم النيئة على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.

وتنمو هذه البكتيريا بسرعة في درجات حرارة الغرفة، لذلك يُنصح بتناول اللحوم النيئة مباشرة بعد طهيها أو حفظها في الثلاجة خلال يومين وتجميدها إذا لزم الأمر.

الطماطم

تحتوي الطماطم على إنزيمات تتفاعل مع درجات الحرارة الباردة في الثلاجة، مما يؤدي إلى فقدان نكهتها وقوامها. لذلك، يُنصح بتخزين الطماطم في درجة حرارة الغرفة.

نصائح طبية مهمة لتخزين الطعام في الثلاجة

حافظ على نظافة الثلاجة بانتظام.

قم بتخزين الطعام في عبوات محكمة الإغلاق.

لا تضع الطعام المكتظ في الثلاجة.

تأكد من ضبط حرارة الثلاجة على 4 درجات مئوية أو أقل.

لا تخزن الطعام لفترة أطول من المدة الموصى بها.

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