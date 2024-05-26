الامارات | إنجاز للسينما المصرية.. «رفعت عيني للسماء» يفوز بجائزة في «كان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفيلم المصري «رفعت عيني للسماء»، أول من أمس، بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77 ليصبح بذلك أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة. وحصل الفيلم على الجائزة مناصفة مع فيلم «إرنست كول، لوست آند فوند» إخراج راؤول بيك من هايتي والذي يتتبع مسيرة المصور الجنوب إفريقي إرنست كول.

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون، ويستعرض قصة فرقة «بانوراما برشا» للفتيات في صعيد مصر التي تقدم عروضاً مسرحية بالشوارع مستوحاة من الفلكلور.

وقالت وزارة الثقافة المصرية في بيان إن «هذا الفوز إنجاز مهم للسينما المصرية، ويعكس موهبة المخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، وقدرتهما على تقديم عمل فني إبداعي يتناول قضايا إنسانية مهمة بطريقة مؤثرة». وشارك «رفعت عيني للسماء» في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم أسبوع النقاد الذي ضم أفلاماً من فرنسا والولايات المتحدة وتايوان والأرجنتين والبرازيل.