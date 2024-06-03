الامارات | قصته تصدرت السوشال ميديا..قاتل محترف يعمل بكشك طعام في تايلاند !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعق مواطنون تايلانديون وسياح من رؤيتهم رجلا يشبه إلى حد المطابقة شخصية جون ويك الشهيرة في الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه لقاتل محترف مشهور قام بدوره النجم العالمي كيانو ريفز، إلا أن الفارق بين الاثنين أن الثاني كان يعمل في كشك لبيع طعام الشارع ويغسل الصحون.

وانتشرت على الإنترنت مقاطع فيديو للرجل بكثافة كبيرة مذيلة بتعليقات من قبيل "توقف جون ويك عن قتل الناس وتحول إلى بيع القهوة والحبار المشوي" حيث يتم التركيز فيه على البائع الشاب الذي يحمل شبها صادما بشخصية فيلم الإثارة الشهير.

ولكن الفارق هنا كما قال مقطع الفيديو أن القاتل المحترف لم يكن يطلق النار على الناس أو يقاتلهم، بل كان يبيع الطعام في الشوارع وينظف أوعية الطعام.

وسرعان ما ظهرت مقاطع فيديو أخرى لشبيه جون ويك الغامض، بما في ذلك بعض المقاطع التي كان يرتدي فيها بدلة وربطة عنق بيضاء، تمامًا مثل بطل الحركة. وعلق رواد الانترنت مازحين بأنه " لا بد أن يكون في مهمة في تايلاند"، بينما قال آخرون" إنه انتهى من قتل الأشرار وتقاعد من العمل كبائع أغذية في الشوارع."

ولكن بعدما كبرت سمعة الرجل وشهرته، قامت زوجته وهي صاحبة فكرة تشبهه بالشخصية الشهيرة بالكشف عن هويته. إذ تبين أن الشبيه هو رجل ألماني يزور حاليًا موطن زوجته في تايلاند، حيث أكدت زوجته ، لبرنامج تلفزيوني تايلاندي يدعى "Ruang Lao Sao Arthit" إنها لاحظت شبه زوجها بكيانو ريفز أثناء وجودها في ألمانيا، لذلك اقترحت عليه أن يصبغ شعره الأشقر ولحيته باللون الأسود للحصول على تأثير أكبر. ونجحت الفكرة لدرجة أن الناس كانت توقفه لالتقاط الصور معه.

وأيضا عندما قاموا برحلتهما إلي تايلاند، حصلوا على ردود فعل مماثلة. فقامت زوجته بنشر فيديوهات زوجها على وسائل التواصل ومن بينها عمله "المؤقت" في محل طعام الشارع وهو يصنع القهوة ويبيع الحبار المشوي ويغسل الأطباق.

وحصلت مقاطع الفيديو التي قامت الزوجة ببثها على ما بين 106 آلاف و4.7 مليون مشاهدة، مما حول الرجل الألماني، واسمه الحقيقي أندرياس، إلى أحد المشاهير المحليين.