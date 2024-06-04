الحقائب الأكثر مبيعا حول العالم.. «لويس فويتون» تتألق على القمة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

شراء حقيبة أنيقة أمر يهم كثير من الفتيات، إذ تزداد ثقة البعض فيها، عندما تكون بين الأكثر مبيعًا، وقتها تصبح علامة الحقيبة ماركة موثوق فيها، لذا نستعرض مجموعة من أكثر الحقائب مبيعا حول العالم، التي ستغزوا بأشكالها المميزة صيف 2024، وتأتي حقيبة لويس فويتون الشهيرة في صدارة المشتريات، وفق موقع مجلة الموضة «elle» الفرنسية.

الحقائب الأكثر مبيعا حول العالم

رغم التنوّع الكبير والابتكار في تصميم مجموعات حقائب اليد، تبقى علامات محددة تحافظ على مكانتها في عالم الموضة، لذا نستعرض الحقائب الأكثر مبيعًا في العالم:

أول حقيبة صنعتها دار الأزياء الفرنسية لويس فويتون، وتسمى «Speedy»، تتصدر المبيعات في عالم حقائب اليد، محققة نجاحا كبيرا منذ إطلاقها في الثلاثينيات، في البداية كان حجمها 30 سنتيمترا، لكن بناءً على طلب الممثلة البريطانية أودري هيبورن، قدم لويس فويتون نسخة بحجم 25 سنتيمترا، وهي الشائعة الآن.

حقيبة Puzzle

حقيبة أخرى مميزة، قدمتها دار لويفي، وهي علامة لا تملك شعبية كبيرة مثل شانيل ولويس فويتون، لكنها من الأكثر مبيعًا وتسجل نسبة مبيعات عالية، وهي حقيبة Puzzle التي تتميز بتصميمها الذي يجمع اللمسة العصرية وباللمسة الكلاسيكية وتناسب مختلف الأذواق والشخصيات.

حقيبة Baguette

في علامة فندي حقيبة ساحرة، وهي من صيحات التسعينيات التي عادت من جديد، تسمى «Baguette»، وتعتبر الأكثر مبيعًا، ولم تبطل نهائياً، كما أنها متنوّعة بأحجامها وألوانها وأقمشتها، ما يرضي مختلف الأذواق.

حقيبة Quilted Flap

ولا بد أن تدخل شانيل العلامة البارزة في مجال الموضة، في قائمة الحقائب الأكثر مبيعًا، خاصة حقيبة Quilted Flap النمط المبطّن، صاحبة البصمة الكبيرة في تاريخ الدار الفرنسية، إذ صممتها كوكو شانيل بنفسها عام 1955، وهي حقيبة كلاسيكية متوافرة بأقمشة وأحجام وألوان متعدّدة، ما يجعلها الأكثر مبيعا.