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7 زيوت طبيعية لشعر طويل ومعالجة القشرة.. منها اللافندر

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القاهرة - سمر حسين - صحة

شعر طويل

تتمنى جميع السيدات الحصول على شعر طويل ذو مظهر صحي ولامع، باعتباره من أهم مظاهر جمال المرأة، لذا يمكن الاعتماد على استخدام بعض الزيوت العطرية، التي تساهم في تسريع نمو الشعر، وتحسين صحة خلايا فروة الرأس وبصيلات الشعر، بحسب ما ذكر موقع gisou.

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تسريع نمو الشعر 

تساعد بعض الزيوت العطرية على نمو الشعر وحماية فروة الرأس من القشرة، فضلا عن تمتع الشعر بمظهر صحي وجذاب، بحسب ما قالته الدكتورة أغاريد الجمال، استشاري الجلدية والتجميل لـ«الوطن»، ومن تلك الزيوت «اللافندر»، الذي يساعد على تسريع عملية نمو الشعر، بالإضافة إلى تحسين فروة الرأس، بسبب تمتعه بخصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا.

وأشارت إلى أن زيت النعناع العطري من الزيوت التي تعزز نمو الشعر، ويمكن استخدامه لتدليك فروة الرأس، ما يعطي نوعا من الانتعاش، وكذلك يساعد زيت إكليل الجبل أو الروزماري على تحسين صحة خلايا وبصيلات الشعر، وكذلك كثافة نموه.

وتابعت: «ينبغي استشارة الطبيب قبل استعمال أي من الزيوت العطرية على فروة الرأس، للتأكد من عدم تسببها في أي أضرار أو مخاطر؛ لأن هناك بعض السيدات يمتلكن بشرة حساسة، قد تتأثر بالسلب عند استخدام زيت عطري معين».

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تحسين صحة فروة الرأس

كما يعتبر زيت الزعتر من أفضل الزيوت العطرية، التي تساهم في نمو الشعر عن طريق تحسين صحة فروة الرأس، ومنع تساقطه، ويعزز زيت خشب الأرز من نشاط نمو الشعر، وله خصائص مضادة للفطريات، ما يساعد على التخلص من قشرة الشعر.

ويفيد زيت عشبة الليمون في التخلص من قشرة الرأس، ويساهم في عملية نمو الشعر وزيادة كثافته، ويساعد زيت شجرة الشاي على تنظيف فروة الرأس؛ لامتلاكه خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، فضلا عن تعزيزه لنمو الشعر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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