الامارات | «مفترق طرق» نسخة عربية من «The Good Wife»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مغامرة درامية جديدة تبدو مدروسة العواقب، دخلتها لأول مرة في مجال «الاقتباسات الأجنبية»، وخارج موسم المنافسات الرمضانية، النجمة التونسية هند صبري، لينطلق عرضها بعد سلسلة من التأجيلات المتتالية، فيما من المتوقع حسب ما نقلته جهات إعلامية عدة، أن يحظى مسلسل «مفترق طرق» باهتمام واسع من قِبل الجمهور العربي، أولاً باعتباره النسخة المعاصرة للمسلسل الأميركي الشهير «The Good Wife» المندرج ضمن الدراما القانونية والسياسية، التي حققت نجاحاً كبيراً على المستوى العالمي، وسجلت سلسلة من الترشيحات والجوائز العالمية، وثانياً بعد تصدر أسماء نجومه بعد بضع ساعات من انطلاق بث أول حلقات العمل، محركات البحث على موقع «غوغل».

تدور أحداث «مفترق طرق» حول شخصية (أميرة)، التي تجسّدها في العمل هند صبري، وهي زوجة رجل مرموق وذي صيت وتأثير في المجتمع، تتعرّض حياتها لانقلاب «دراماتيكي» عندما يُسجن زوجها بعد تورطه في فضيحة فساد كبرى، تجد (أميرة) نفسها على إثرها مضطرة للعودة إلى عملها السابق كمحامية، لتتحمل من ثم مسؤولية مضاعفة وهي تربية طفليها من جهة، واستعادة حياتها المهنية والشخصية وسط سلسلة من التحديات والأزمات المتتالية من جهة أخرى.

يعكس هذا «الفورمات» الجديدة، التي تتصدرها النجمة بمشاهد 45 حلقة متواصلة، قصة مثيرة تتناول قضايا العدالة والصراع الشخصي والمهني، ما يضفي طابعاً واقعياً على هذه التجربة الدرامية، التي يقدم نسختها العربية في الرؤية الدرامية والسيناريو والحوار كل من شريف بدر الدين ووائل حمدي، ويتولى إخراجها للشاشة محمد يحيى مورو. فيما يضم المسلسل كوكبة من النجوم الذين عززوا عمق وتنوع تجارب الشخصيات، وعلى رأسهم: هند صبري وإياد نصار وماجد المصري وجومانا مراد وعلي الطيب وهدى المفتي ونهى عابدين ومؤمن نور، وعدد كبير من ضيوف الشرف. أما الإنتاج، فنقلت مصادر إعلامية، أخيراً، أنها رصدت له إمكانات تقنية وفنية عالية، لضمان تقديم عمل يليق بجمهور الدراما العربي، ويواكب التطورات الحديثة في عالم الإنتاج التلفزيوني.

وفي تصريحات لأحد البرامج الفنية، عبّرت هند صبري عن حماستها الكبيرة بخوض تجربة هذا العمل، مؤكدة أن «مفترق طرق» ليس مجرد مسلسل، بل هو رحلة عاطفية وإنسانية تعيشها كل امرأة تجد نفسها في مواقف صعبة وتتحدى الظروف لتعيد بناء حياتها من جديد. أما إياد نصار، فعبّر في لقاء صحافي عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل المميز، مؤكداً أن تجربة العمل على «مفترق طرق» كانت فريدة من نوعها. أما الدور الذي يلعبه، فيمر بمراحل درامية معقدة، مضيفاً في آخر تصريحات صحافية منشورة: «لم أشاهد نسخة المسلسل الأصلية، وأخذت تفاصيله من الورق وقد أعجبني السيناريو، ووجدت نفسي منجذباً إليه بشكل قوي. نص الدور يحمل ما كنت أتمنى تقديمه لجماهيري، فمضمونه غير تقليدي».

وحول المقارنات المحتملة بين العملين، أكد النجم: «عدم اهتمامه بذلك، مبرراً الأمر بأن المسلسل جديد، ويرتدي ثوباً عربياً، ولا يوجد مجال للمقارنة بين النسختين».

من جانبه، أكد ماجد المصري، متحدثاً عن دوره في المسلسل، بأن الشخصية التي يلعبها تمثل جزءاً من التركيبة المعقدة للقصة، وتضيف بُعداً آخر للصراعات التي تعيشها البطلة.

وبالنظر إلى النجاح الكبير الذي حققه «The Good Wife» في نسخته الأميركية، فإن التوقعات مرتفعة لمسلسل «مفترق طرق»، الذي يعد الجمهور برحلة مشوقة ومليئة بالأحداث الدرامية العميقة، وذلك بعد تحقيق النسخة الأصلية منه العديد من الجوائز والترشيحات، من بينها 14 ترشيحاً لجائزة «غولدن غلوب»، و43 ترشيحاً لجوائز «إيمي»، فيما تصدرت بطولة مسلس «The Good Wife» ثلة من أبرز النجوم العالميين، منهم: جوليانا مارغوليس، ومات زوكري، وأرشي بنجابي وغيرهم.

. النسخة الأصلية من العمل نالت 14 ترشيحاً لجائزة «غولدن غلوب»، و43 ترشيحاً لجوائز «إيمي».