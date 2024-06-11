سعرها 50 جنيها.. فاكهة تحفز الرغبة الجنسية عند الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

البرقوق من الفواكه الصيفية الغنية بالقيمة الغذائية التي تعمل بمثابة دافع لصحة الرجال الجنسية، ويتراوح سعره في الأسواق المصرية من 50 إلى 70 جنيها.

وذكره موقع pulsehealth، تأثير تناول البرقوق على صحة الرجال.

تحسين تدفق الدم

تناول البرقوق يساعد على تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى أعضاء الجسم بما في ذلك العضو الذكري، وتحديدًا خلال العلاقة الحميمة، حيث يحتاج الرجل إلى قوة تدفق الدم، لزيادة المتعة والرضا، كما أن البرقوق غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين سي، الذي يمكن أن يحمي الأوعية الدموية من التلف ويحسن تدفق الدم، هذا التأثير لا يفيد صحة القلب فقط، بل يمكنه أيضًا تعزيز العلاقة الحميمة لكل من الرجال والنساء.

زيادة مستويات الطاقة

البرقوق مصدر جيدًا لفيتامين ب6 والماغنيسيوم والبوتاسيوم، ويمكن أن يساعد في مكافحة التعب ويمنحك دفعة من الطاقة، وتساعد العناصر الغذائية الموجودة في البرقوق على إنتاج الطاقة داخل الخلايا، ما يحسن من قدرتك على ممارسة علاقة حميمة جيدة وتعزيز الدافع الجنسي.

الحد من التوتر

يمكن أن يؤثر التوتر على القدرة والرغبة الجنسية، حيث يحتوي البرقوق على الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في التحكم بمستويات التوتر، حيث يحتوي على المغنيسيوم الموجود في البرقوق المعروف بتأثيراته المهدئة على الجهاز العصبي، والتي يمكن أن تساعد في تقليل التوتر وتحسين الصحة الجنسية بشكل غير مباشر.

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