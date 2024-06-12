الامارات | علماء روس يستخرجون تربة عمرها مليار سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معهد أبحاث عموم روسيا للجيولوجيا والموارد المعدنية في المحيط العالمي، أن الخبراء التابعين له تمكنوا من استخراج تربة من القارة القطبية الجنوبية، عمرها نحو مليار سنة.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن نائب المدير العام للمعهد، غيرمان ليتشينكوف، قوله: «لأول مرة في التاريخ، تمكن العلماء الروس من استخراج تربة من القارة القطبية الجنوبية، عمرها نحو مليار سنة».

وأضاف: «شارك في مشروع الأبحاث الذي قمنا خلاله باستخراج العينات المذكورة باحثون من بطرسبورغ، ومختبر تابع لإحدى الجامعات الصينية، وذلك من أحد المواقع المهمة في القارة القطبية الجنوبية».

يشار إلى أن معهد أبحاث عموم روسيا للجيولوجيا والموارد المعدنية في المحيط العالمي، يعتبر من أهم المؤسسات العلمية التي تعنى بإجراء الدراسات الجيولوجية والعلمية، وأسهم في المئات من البحوث المتعلقة بهذا المجال.