الامارات | إشهار أول جمعية للعلاج بالموسيقى والفنون في الأردن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد خطوات مبشرة في استخدام الموسيقى والفنون لعلاج عدد من الأمراض وتأهيل كوادر مدربة بهذا المجال، أشهر الأردن أول جمعية متخصصة تتولى وضع الأطر التنظيمية والتنسيق بين الجهات المعنية، والاضطلاع بالدراسات والأبحاث اللازمة للانطلاق بالتجربة نحو آفاق أرحب.

وقال رئيس الجمعية جاك سركيس، في حفل إشهارها أول من أمس، إن «فكرة إنشاء الجمعية جاءت استجابة لواقع الحال مع ازدياد أعداد خريجي برنامج دبلوم العلاج بالموسيقى والفنون الذي أطلقه قبل سنوات عدة».

وأضاف أن البرنامج خلال سنوات قليلة أعد وأهّل 33 معالجاً، ما استدعى تأسيس نقابة أو جمعية تنظم عمله، ومن هنا تشكلت جمعية العلاج بالموسيقى والفنون لتكون أول جمعية مشهرة في الشرق الأوسط بهذا المجال.

من ناحيتها، قالت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، إن «الموسيقى هي غذاء للروح، وتضفي على النفس نوعاً من الراحة، إذ عرف العرب العلاج بالموسيقى منذ القدم، مثل الفيلسوف الفارابي والكندي وابن سينا». وأكدت أهمية وجود الجمعية في الأردن من أجل التدريب على التواصل والتعبير وتحفيز طاقة الإنسان من أجل التغيير كوسائل للصحة النفسية والبدنية. وأوضحت أن العلاج بالموسيقى والفنون هو جزء من الصناعات الثقافية الإبداعية التي تتيح لمختلف الفئات مساحة لممارسة الهواية أو الاحتراف، وتوفير فرص إنتاجية جديدة للشباب.