نفذ شبان مسجد بلال بن رباح وأهالي موقوفي عبرا، في إطار تحركاتهم المستمرة، اعتصاما أمام المسجد في عبرا، بعد صلاة الجمعة، بمشاركة حشد من المصلين، ورفعوا اللافتات المطالبة بإغلاق ملف عبرا.

كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام لاهالي موقوفي احداث عبرا طالب بإغلاق الملف واطلاق الموقوفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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