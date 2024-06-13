الامارات | 200 نافورة في مدينة أمريكية كلّها معطلة بسبب عدم وجود سباك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

لم يتم تشغيل نوافير المياه المئتين في مدينة بيتسبيرغ الأمريكية، بسبب انشغال السباك الوحيد القادر على إصلاحها، على الرغم من وجود 100 عامل جديد في وزارة الأشغال العامة تم توظيفهم مؤخرا.

وعادة، يتم تشغيل النوافير في أواخر أبريل وأوائل مايو، ولكن عند التحقق في جميع أنحاء المدينة، لم يعثر طاقم تلفزيون KDKA-TV على نافورة واحدة تعمل.

ورغم أن الإدارة قامت بتعيين أكثر من 100 عامل جديد في وزارة الأشغال العامة، ووفقًا لسجلات الرواتب، مخصصة 1.2 مليون دولار للعمل الإضافي حتى أبريل 2024، إلا أن مدير الأشغال العامة كريس هورنشتاين اشتكى من إنه لا يمكن لأي من هؤلاء العمال الجدد تشغيل النوافير.

وأوضح هورنشتاين: "لدي سباك واحد يعمل في المدينة في الوقت الذي لدينا أكثر من 200 نافورة للشرب في المدينة"

وقال هورنشتاين إن السباك فقط هو الذي يمكنه تشغيل النوافير، والمدينة لديها واحد فقط، وهذا السباك مسؤول عن ملء حمامات السباحة وتشغيل حدائق الرش ودورات المياه وأكشاك الامتياز قبل أن يتمكن من الوصول إلى النوافير.

ورغم أن وزارة الأشغال العامة خصصت ميزانية لثلاث وظائف شاغرة لسباك، إلا إنها لم تتمكن من توظيف سوى واحد فقط. وقال هورنشتاين: "إذا كنت سباكًا مرخصًا في المقاطعة، فهذا سوق عمل تنافسي للغاية."

من جهته يقول عضو مجلس مدينة بيتسبرغ، بوبي ويلسون أن الوضع غير مقبول. وقال إنه إذا كانت المدينة تواجه مشكلة في توظيف السباكين، كان ينبغي عليها وضع برنامج للتعاقد على العمل في الربيع. لكن ويلسون يقول إنهم قد يضطرون إلى الانتظار حتى العام المقبل.

وقال مجلس المدينة إنه بمجرد انتهاء السباك من عمله الآخر، سيبدأ في تركيب نوافير المياه. لكن من غير المرجح أن يتمكن من تحقيق تأثير كبير بحلول نهاية الصيف، بعد ذلك، سيتعين عليه البدء في تفكيك ما قام به.