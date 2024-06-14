الامارات | مراكز تسوق دبي.. وجهات فرح وجوائز في العيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل مراكز التسوق في دبي عيد الأضحى بأفضل الفعاليات الترفيهية للعائلات، والعروض الترويجية المميزة، وفرص الفوز بجوائز كبرى من خلال مجموعة من السحوبات المتنوعة، وذلك في إطار احتفالات «العيد في دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بدءاً من 16 حتى 23 يونيو.

وتقدم الفرق الفنية الإماراتية فعاليات تراثية متجولة في مجموعة من الوجهات ومراكز التسوق على مستوى المدينة. وسيقوم «مدهش» و«دانة»، الشخصيتان المفضلتان لدى الجميع في دبي، بإسعاد الجميع من خلال ظهورهما في العديد من الأماكن في مختلف أنحاء المدينة، حيث سيظهر «مدهش ودانة» في أول أيام العيد بدبي في عدد كبير من مراكز التسوق، وستُتاح للجمهور فرصة لقاء وتحية «مدهش» و«دانة» والتقاط الصور التذكارية معهما.

وسيستمتع الأطفال بزيارة عالم مدهش الذي يحتفل هذا العام بمرور 25 عاماً على انطلاقه، من خلال مجموعة جديدة كلياً من الألعاب والأنشطة الترفيهية. ويفتح عالم مدهش أبوابه أمام الزوار من 21 يونيو حتى 18 أغسطس، في القاعات من 2 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي، وهو موطن لشخصيتي «مدهش» و«دانة» المحبوبتين لدى الجميع في دبي.

ويمكن لزوار سيتي سنتر مردف الجلوس في مقاعد الصف الأمامي لمشاهدة العرض المسرحي نيكلوديون روكس، مع ستة عروض يومية ابتداء من الساعة 1:00 ظهراً. وسيحظى الأطفال بفرصة الترحيب بشخصياتهم المفضلة، بما في ذلك دورا المستكشفة، و«مارشال آند تشيس» من «باو باترول»، وسبونج بوب سكوير بانتس، وشيمر آند شاين. وإضافة إلى ذلك، سيحصل المتسوقون الذين ينفقون في مناطق التسلية والترفيه على ضعف نقاط «شير» عند التسوق خلال عيد الأضحى.

ويستضيف دبي فستيفال سيتي مول عرض «تخيل» الشهير يومياً إلى جانب سيرك بلوما، الذي يقدم عروضاً تساعد العائلات على قضاء أمتع الأوقات، وتسجيل أجمل الذكريات في عيد الأضحى. وتستمر عروض السيرك في فستيفال باي حتى 20 يونيو.

ويرحب ممشى الخوانيج ولاست إكزيت الخوانيج بالجمهور مع مجموعة من عروض الموسيقى الترفيهية، والعروض الترويجية الحصرية الخاصة بالعيد، والتي تشمل المأكولات والتسوق ومستحضرات التجميل، واللياقة البدنية وغيرها الكثير.

وسيجد زوار السيف مجموعة من عروض العيد الحصرية وسط أجواء التسوق الأصيلة، إلى جانب الأسعار الخاصة في المطاعم والفنادق ومتحف الغموض في دبي، ويمكن لزوار «بوكس بارك» الاستمتاع بالعديد من العروض الترويجية الحصرية التي يقدمها تجار التجزئة.

ويستقبل لاست إكزيت أبوظبي باوند، ولاست إكزيت دبي باوند، ولاست إكزيت القدرة، الزوار بتشكيلة واسعة من المأكولات والنكهات اللذيذة التي تقدمها عربات الطعام، مع مجموعة من عروض القيمة المضافة التي يمكن الاستمتاع بها أثناء طلب الوجبات من داخل سياراتهم.

وتجلب احتفالات «العيد في دبي» خلال عيد الأضحى المبارك العديد من فرص الفوز التي ستغير حياة الجميع. وسيفوز 22 شخصاً من سعداء الحظ بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 200 ألف درهم، من خلال السحب السنوي لعيد الأضحى من مجموعة مراكز التسوق في دبي. وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في أحد مراكز التسوق الـ18 المشاركة، على تذكرة سحب رقمية للمشاركة في السحوبات اليومية التي تُقام من 28 إلى 30 يونيو.