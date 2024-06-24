تعرفي على مزايا زيت الشفاه

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

شهد عالم التجميل في الآونة الأخيرة رواجاً كبيراً لزيت الشفاه، فما هي مزاياه؟

أوضحت مجلة “Instyle” أن لزيت مزايا عديدة، حيث أنه يعتني بالشفاه بشكل مكثف بفضل الزيوت الغنية مثل زيوت الجوجوبا، واللوز، والأرغان، وجوز الهند ،وزيت الكرز، والتي تعمل على ترطيب الشفاه.

وأضافت المجلة أنه يحتوي أيضاً على مضادات أكسدة وفيتامينات مثل فيتامين E، والتي تساعد على التئام الجروح الصغيرة في الشفاه، وحمايتها من المؤثرات البيئية الضارة.

مظهر لامع

ويمنح الزيت الشفاه مظهراً لامعاً ومتوهجاً وملمساً ناعماً ومخملياً، ويتوفر بمظهر شفاف أو بدرجات ألوان مختلفة تسمح بالاستغناء عن ملمع الشفاه.