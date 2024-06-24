الامارات | إيما تومسون تقود مسيرة «استعيدوا الطبيعة الآن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت الممثلة البريطانية إيما تومسون آلاف المتظاهرين المناخيين في مسيرة بلندن، أول من أمس، تهدف إلى إقناع السياسيين بإعطاء الأولوية للطبيعة والمناخ. وانضمت أكثر من 350 مؤسسة خيرية ومجموعات عمل مباشرة وشركة إلى مسيرة «استعيدوا الطبيعة الآن». وكان عالم الطبيعة البريطاني ومقدم الحياة البرية كريس باكهام حاضراً أيضاً.

وقال باكهام: «نحن جميعاً نحب الحياة هنا، ونريد حماية تلك الحياة، والتأكد من أننا نتمتع بحياة صحية، ليس فقط لنا ولأطفالنا، ولكن لكل شيء يزحف وينزلق ويوحل ويلدغ على هذا الكوكب. وهذا هو يوم تضع فيه جميع المنظمات اختلافاتها جانباً، وتتشارك أوجه التشابه بينها». وبدأت المسيرة في هايد بارك بقيادة تومسون وباكهام اللذين حملا لافتة كتب عليها: «استعيدوا الطبيعة الآن». وارتدى بعض المتظاهرين أقنعة الحيوانات، ولوحوا بالأعلام أثناء سيرهم في الشوارع.