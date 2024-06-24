لزيادة خصوبة الرجال في الصيف؟.. تناول هذا الطعام ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعدّ البطيخ من الفواكه الصيفية المنعشة واللذيذة، و لكنه يتمتع أيضًا بفوائد صحية عديدة، و من أهمها فوائده لخصوبة الرجال خاصة عند تناوله ليلاً، حسبما ذكر حازم علي استشاري التغذية العلاجية لـ"الخليج 365".

ما هي فوائد البطيخ لخصوبة الرجال ليلاً؟

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الليكوبين، و هو مضاد للأكسدة يُساعد على تحسين جودة الحيوانات المنوية.

يُساعد البطيخ على تحسين تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، و ذلك بفضل احتوائه على سيترولين، و هو حمض أميني يتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك.

إليك بعض أهم فوائد البطيخ لخصوبة الرجال ليلاً

تحسين جودة النوم

يحتوي البطيخ على المغنيسيوم، و هو معدن يُساعد على تحسين جودة النوم.

يُمكن أن يُؤدي النوم الجيد إلى تحسين مستويات هرمون التستوستيرون، و هو هرمون ذكوري يلعب دورًا هامًا في الخصوبة.

تقليل التوتر

يحتوي البطيخ على فيتامين ب6، و هو فيتامين يُساعد على تقليل التوتر.

يُمكن أن يُؤدي التوتر إلى ضعف الانتصاب، و تقليل جودة الحيوانات المنوية.

تحسين الدورة الدموية

يحتوي البطيخ على سيترولين، و هو حمض أميني يتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك.

يساعد أكسيد النيتريك على تحسين الدورة الدموية، و ذلك يُمكن أن يُساعد على تحسين الانتصاب.

زيادة الرغبة الجنسية

يحتوي البطيخ على الأرجينين، و هو حمض أميني يُمكن أن يُساعد على زيادة الرغبة الجنسية.

يُمكن أن يُؤدي ذلك إلى تحسين الأداء الجنسي.

كم يعد البطيخ مصدرًا جيدًا للماء، و ذلك يُساعد على الحفاظ على ترطيب الجسم، و هو أمر مهم لصحة الخصوبة.

نصئح طبية مهمة عند تناول البطيخ ليلا

من المهم تناول البطيخ باعتدال، و ذلك لأنّه يحتوي على نسبة عالية من السكر.

يُنصح بتناول شريحة أو شريحتين من البطيخ قبل النوم

يمكن أيضًا تحويل البطيخ إلى عصير أو سلطة.

تأكد من اختيار البطيخ الطازج والنضج.

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