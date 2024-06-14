الامارات | غضب من حفلة عيد ميلاده فأطلق النار على مروحية الشرطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ألقت الشرطة القبض على جاستن ديريك جينينغز، 39 عامًا بعدما قادته نوبة غضب إلى إطلاق النار بشكل متكرر على طائرة هليكوبتر تابعة لإدارة شرطة مقاطعة أورانج في مارس بعد انتهاء حفلة عيد ميلاده "بشكل لم يعجبه"، وفق وصف المدعين الفيدراليين.

وتم اتهام جاستن من لاجونا نيجيل، بتهمة "محاولة إتلاف أو تدمير أو تعطيل طائرة بعد حادث فوضوي وقع في 9 مارس، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية.

ونقلت محطة "سي بي اس" عن وثائق المحكمة أن جينينغز وعائلته كانوا يحتفلون بعيد ميلاده عندما "غضب لسبب لم يتم شرحه". وأنه "مع تصاعد حدة غضبه، غادر أفراد الأسرة الحاضرون المنزل". ولا سيما أن جينينغز أخرج بندقية من خزنة بندقيته وأطلق مخزنًا كاملاً من الذخيرة داخل المنزل". مما قاد أفراد العائلة لإبلاغ الشرطة أيضا، التي استجابت بإرسال دورية مع مروحية.

وتابع البيان: "يُزعم أن جينينغز ذهب بعد ذلك إلى الطابق الثاني من المنزل وبدأ في إطلاق النار من بندقيته، ولم يطلق النار إلا عندما كانت المروحية مرئية له" وفقا للبيان الذي أضاف أن "إطلاق النار استمر بشكل متقطع لمدة 20 دقيقة على الأقل".

وفي النهاية خرج جينينغز من المنزل واستسلم بعد أن تحدث مع أحد النواب، وقال ممثلو الادعاء إن المحققين صادروا مسدسين وبندقيتين بالإضافة إلى عدة طلقات من الذخيرة من منزل جينينغز أثناء تفتيشه.

وقال بيان وزارة العدل إنهم عثروا أيضًا على أغلفة رصاص متناثرة في جميع أنحاء أرضية المنزل ومجلتين وصندوق ذخيرة على أريكة أسفل النافذة.

وفي حالة إدانته، فإنه يواجه عقوبة قانونية قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي.