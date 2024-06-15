دراسة تكشف.. مكون غذائي قد يقلل السلوك العدواني

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة، نشرت في مجلة Aggression and Violent Behavior أن مكملات الأحماض الدهنية أوميجا 3، والتي تتوفر في كبسولات زيت السمك، قد تُساهم في الحد من السلوك العدواني.

ووفقا لـ"ساينس أليرت"، تأتي هذه النتائج بعد ربط أوميجا 3 سابقًا بالوقاية من مرض انفصام الشخصية، مع اقتراح أن نقص المغذيات قد يلعب دورًا في السلوك العدواني المعادي للمجتمع.

قام باحثون من جامعة بنسلفانيا بتحليل دراسات سابقة حول تأثير مكملات أوميغا 3 على العدوانية. شملت الدراسة 29 تجربة عشوائية محكومة شملت 3918 مشاركًا.

أظهرت النتائج تأثيرًا متواضعًا لكن ملحوظًا على المدى القصير، حيث انخفضت مستويات العدوانية بنسبة تصل إلى 28٪ عبر مختلف المتغيرات، بما في ذلك العمر والجنس والتشخيص الطبي ومدة العلاج وجرعته.

مدة التجارب: تراوحت بين 16 أسبوعًا في المتوسط (منذ عام 1996 حتى 2024)، وشملت مجموعة متنوعة من الفئات العمرية، من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا أو أقل إلى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 60 عامًا.

شمل الانخفاض العام كلاً من العدوانية التفاعلية (الاستجابة للاستفزاز) والعدوانية الاستباقية (السلوك المخطط مسبقًا).

وهناك حاجة إلى دراسات أوسع وأطول مدة لتأكيد العلاقة بين أوميجا 3 وانخفاض السلوك العدواني، ويرى خبراء، مثل عالم الجريمة العصبية أدريان رين، أن أوميجا 3 قد لا تكون "علاجًا سحريًا" للعنف، لكنها قد تُقدم أداة مساعدة قيّمة.