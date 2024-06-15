السجائر الإلكترونية تحرم فتاة من الطعام والشراب.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - في قصة مأساوية، فقدت شابة إندونيسية القدرة على الاستمتاع ببساطة الحياة بسبب استخدامها للسجائر الإلكترونية، فبدلاً من نكهة الطعام اللذيذة أو شعور ارتواء العطش، تُعاني من آلام مبرحة تمنعها من تناول الطعام والشراب.

ووفقا لما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، الفتاة العشرينية دخلت إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة خطيرة، وتوقع الأطباء في البداية أنها مصابة بمرض "الهربس"، الذي ينجم عن فيروسات جنسية، لكن جاءت نتائج أثبتت تقرحات دموية مؤلمة.

وبعد عمل كافة الإجراء، تبين أن سبب هذه التقرحات يعود إلى بدء استخدام السجائر الإلكترونية قبل عام، بالإضافة إلى أنها تعاني من مرض جلدي يشبه رد الفعل التحسسي، يسمى "الحمامي".

كما ربط الأطباء التقرحات بالتغيرات التي طرأت على الجهازين الهضمي والتنفسي، وخصوصاً السجائر الإلكترونية، ونوعيات النيكوتين والسوائل المركزة المنكهة التي تحتويها، وغيرها من السموم.

وأكد الأطباء على أن حالة الفتاة خفيفة، ووصفوا لها غسولاً للفم، إضافة إلى محلول لترطيب البشرة، تضعه على شفتيها 3 مرات يومياً، وقبل السماح لها بالمغادرة إلى المنزل، وصفوا مرهماً تضعه على منطقة الجرح المتآكل من جانب فمها، إضافة إلى ترطيب شفتيها بالفازلين.