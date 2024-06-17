4 أخطاء احذريها عند تخزين لحوم الأضحية.. «عشان ماتتعرضش للتلف»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص العديد من ربات المنازل على تخزين لحوم الأضاحي في الثلاجة بعد ذبحها لاستخدامها فيما بعد، لكن هناك بعض العادات الخاطئة التي تقع فيها السيدات عند تخزين اللحوم قد تؤدي إلى تلفها وفسادها، لذا نستعرض في هذا التقرير، 4 أخطاء يجب تجنبها عند تجميد لحوم الأضحية.

نصائح لتخزين لحوم الأضاحي

جاء من ضمن الأخطاء التي ترتكبها السيدات عند تجميد لحوم الأضحية، تخزين اللحوم التي تحتوي على عظم، لذلك من الضروري الابتعاد عن حفظها في الثلاجة لأنها تؤدي إلى فسادها وتغير طعمها.

ترك اللحوم في درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة، من ضمن الأخطاء التي ترتكبها السيدات عند تخزين لحوم الأضاحي، وذلك لأن تكاثر البكتيريا الضارة يزداد بسرعة في درجات حرارة الغرفة، لذلك من الضروري أنّ يتم تبريدها أو تجميدها في غضون ساعتين من شرائها أو ذبحها،والتأكد من ضبط درجة حرارة الثلاجة أو الفريزر بشكل مناسب.

إعادة تجميد اللحوم من الأخطاء التي تؤدي إلى فسادها، لذلك لا ينصح بإعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها لأنّ ذلك يمكن أنّ يؤدي تغير طعهما وقوامها، وزيادة خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، وفقًا لما ذكره الشيفات على موقع «سي بي سي» سفرة.

تخزين اللحوم المطبوخة إلى جانب النيئة

لا تقتصر الأخطاء التي تؤدي إلى فساد لحوم الأضاحي عند هذا الحد، إذ إنّ تخزين اللحوم المطبوخة مع النيئة يشكل خطر انتشار البكتيريا الضارة، لذلك ينبغي فصلهما.