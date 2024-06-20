دراسة تكشف .. خميرة خبز برازيلي تعالج أعراض الربو

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر الربو أحد أكثر الأمراض شيوعاً في العالم، ويزداد انتشاره، ويتميز بشكل أساسي بالتهاب مجرى الهواء و فرط الاستجابة التنفسية.



ونجح باحثون برازيليون تطوير خبز وظيفي قادر على منع الربو وعلاج أعراضه، من خلال تركيبة من سلالة الخميرة ذات خصائص بكتيريا صديقة (بروبيوتيك)، وذلك حسب ما ذكره موقع بحسب "مديكال إكسبريس".

والأسباب الدقيقة لهذا المرض غير مفهومة بشكل جيد، ولكن من المعروف أنه مرتبط بالمهيجات البيئية، والنظام الغذائي، وميكروبات الأمعاء، من بين عوامل أخرى.

وفي الدراسة، أجرى فريق البحث من جامعة ساو باولو تجربة على الفئران، شملت 3 أنواع من الخميرة، أولها الخميرة التجارية، والثانية باستخدام سلالة من خميرة S. cerevisiae UFMG A-905، والثالثة تضمنت نفس التركيبة داخل كبسولات دقيقة تحمي البكتريا الصديقة من تأثير حرارة الخبز.

وأظهرت النتائج المختبرية بعد 27 يوماً، تحسن أعراض الربو، وتراجع المؤشرات الحيوية للمرض، وهي عبارة عن بروتينات تفرزها المناعة.

وبينت التجربة أن كلا نوعي الخبز الذي يحتوي على هذه الخميرة الغنية بسلالة من البروبيوتك، له تأثير فعّال وثابت في منع أعراض الربو.

ومن المقرر أن ينتقل الباحثون إلى تجارب سريرية على البشر لتأكيد النتائج.

وقالت الباحثة آنا باولا كارفاليو: "تم اختيار الخبز لأنه طعام واسع الانتشار ويأكله الأطفال، وله فترة صلاحية جيدة".

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