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الامارات | استشارة قانونية.. كيف يمكن إثبات الطلاق الشفوي؟

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أحمد عابد - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استشارة قانونية.. كيف يمكن إثبات الطلاق الشفوي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورد سؤال من قارئة تقول فيه: 
طلُقت من زوجي شفوياً بعد مشكلات وخلافات بيننا، وقد رزقت منه ببنت، لكن المشكلة يرفض إعطائي وثيقة الطلاق حتى الآن ولا يعطيني النفقة.. ما الإجراءات القانونية التي يجب أن أتخذها للحصول على حقوقي كمطلقة وحقوق أطفالي وتلك المترتبة على الطلاق؟
الإجابة :
المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف : 
يجب أن تقيمي دعوى إثبات طلاق وتثبتي ذلك بالشهود، وفي جميع الأحوال تطالبين بنفقاتك عن سنة ماضية لأن ما زاد عن سنة لا تسمع به المحكمة لو دفع الطليق بذلك، وتطالبين بنفقة البنت عن السنتين التي لم ينفق بها عليها، ولكِ أن تطلبي جميع حقوقك وحقوق المحضونة بعد أن تحكم لك المحكمة بالحضانة.
يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل : 
[email protected]

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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