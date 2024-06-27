الامارات | فنزويلا إلى ربع النهائي كوبا أمريكا وخروج جامايكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت فنزويلا الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا لكرة القدم بفوزها على المكسيك 1-0 في اينغلوود (ولاية نيو جيرزي) ضمن منافسات المجموعة الثانية في حين انتهت المباراة الثانية في هذه المجموعة بخسارة جامايكا امام الاكوادور 1-3 وخروج الاولى نهائيا من المنافسات.

في المباراة الأولى، سجل قائد فنزويلا المخضرم سالومون روندون هدف منتخب بلاده الوحيد من ركلة جزاء احتسبها الحكم على المكسيكي خوليان كينزنيس الذي ارتكب خطأ على جون ارامبورو (57).

وسنحت فرصة ذهبية امام المكسيك للخروج بالتعادل على الاقل عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لكن حارس مرمى فنزويلا رافايل رومو تصدى لمحاولة اوربلين بينيدا قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وحسمت فنزويلا صدارة المجموعة بعد فوزها في المباراة الاولى على الاكوادور 2-1، برصيد 6 نقاط مقابل 3 لكل من المكسيك والاكوادور ولا شيء لجامايكا.

وفي المباراة الثانية، تقدمت الاكوادور بهدفين عبر مدافع جامايكا كايسي بالمر (13، خطا في مرمى فريقه) قبل ان يضيف اليافع كندري بايس الهدف الثاني من ركلة جزاء (45+4)..

وبات بايس بعمر 17 عاما ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ نهائيات كوبا اميركا، رد مهاجم وست هام الإنجليزي مايكل أنتونيو بهدف تقليص الفارق لجامايكا (54)، لكن الكلمة الاخيرة كانت للأكوادور التي سجل لها ألن ميندا هدف الاطمئنان (90+1)..

وتلتقي المكسيك مع الاكوادور في مباراة حاسمة الاحد لتحديد صاحب المركز الثاني وبطاقة التأهل الى ربع النهائي علما بان التعادل يكفي الاكوادور التي تتقدم بفارق هدف.