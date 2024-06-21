"الشورت البرمودا".. نجم الموضة النسائية هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يسيطر "الشورت البرمودا" القماشي على عرش الموضة النسائية في صيف 2024 ليمنح المرأة إطلالة مريحة وأنيقة.

ووفقا لمجلة "Instyle" المختصة بالموضة والجمال، يتميز "الشورت البرمودا" بطوله الذي يصل إلى الركبة وقصته الواسعة والمريحة، ما يجعله خيارا مثاليا لمختلف المناسبات.

تنسيقات تناسب جميع الأذواق

يتمتع أيضا بقدرة فائقة على التكيف مع مختلف الإطلالات، حيث يمكن تنسيقه مع توب أنيق وبليزر وحذاء ذي إبزيم الكاحل للحصول على إطلالة رسمية أنيقة تناسب العمل أو المناسبات الرسمية.

ويمكن أيضا اعتماده في إطلالة كاجوال مميزة من خلال تنسيقه مع تي شيرت أو قميص كتان واسع وحذاء رياضي، ليُضفي لمسة من الراحة والحيوية على المظهر.