لايف ستايل

"الشورت البرمودا".. نجم الموضة النسائية هذا الصيف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يسيطر "الشورت البرمودا" القماشي على عرش الموضة النسائية في صيف 2024 ليمنح المرأة إطلالة مريحة وأنيقة.

ووفقا لمجلة "Instyle" المختصة بالموضة والجمال، يتميز "الشورت البرمودا" بطوله الذي يصل إلى الركبة وقصته الواسعة والمريحة، ما يجعله خيارا مثاليا لمختلف المناسبات.

تنسيقات تناسب جميع الأذواق

يتمتع أيضا بقدرة فائقة على التكيف مع مختلف الإطلالات، حيث يمكن تنسيقه مع توب أنيق وبليزر وحذاء ذي إبزيم الكاحل للحصول على إطلالة رسمية أنيقة تناسب العمل أو المناسبات الرسمية.

ويمكن أيضا اعتماده في إطلالة كاجوال مميزة من خلال تنسيقه مع تي شيرت أو قميص كتان واسع وحذاء رياضي، ليُضفي لمسة من الراحة والحيوية على المظهر.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا