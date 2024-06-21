اكتشاف تأثير مفاجئ لتناول الجبن على الجسم.. ما علاقتها بالشيخوخة الصحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة صينية ضخمة شملت أكثر من 2.3 مليون شخص عن فوائد غير متوقعة لتناول الجبن على الصحة، حيث وجدت الدراسة أنّه يعزّز الصحة العقلية ويُطيل العمر.

وحسب نيويورك بوست، أجرى الدراسة فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونج، حيث ركزّوا على تأثير الصحة العقلية على الشيخوخة، واكتشفوا أنّها أهمّ عاملٍ يساهم في الشيخوخة الصحية وطول العمر.

ولاحظ الباحثون أيضاً وجود ارتباط قويّ بين استهلاك الجبن والشيخوخة الصحية.

السعادة مفتاح طول العمر

أشارت الدراسة، التي قادها البروفيسور تيان جي وانج، إلى أنّ الأشخاص السعداء يعيشون عمراً أطول، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

ووجد الباحثون أنّ تدهور الصحة العقلية يرتبط بالسلوكيات والأمراض المعروفة بتقصير العمر الافتراضي، وذلك من خلال مقارنة النتائج المتعلقة بالتوقعات الإيجابية وأعراض الاكتئاب والعصابية والرضا عن الحياة مع المشكلات الصحية المرتبطة بالعمر.

الجبن والفاكهة وصفة للشيخوخة الصحية

لاحظت الدراسة أنّ الأشخاص الذين أبلغوا عن أفضل مستويات للصحة العقلية والقدرة على تحمل التوتر كانوا يميلون إلى تناول كميات أكبر من الجبن.

وباستخدام 33 عاملاً لربط الصحة العقلية بالشيخوخة الجسدية، وجد الباحثون أنّ تناول الجبن والفاكهة بكميات أكبر كان مساهماً بارزاً في تحقيق درجات عالية من الرفاهية، على الرغم من أنّ الجبن لم يكن مسؤولاً بشكل مباشر عن طول العمر.

وأظهرت النتائج أنّ تناول الجبن كان له تأثير إيجابي بنسبة 3.67% على عوامل الشيخوخة الصحية، بينما كان التأثير الإيجابي لتناول المزيد من الفاكهة بنسبة 1.96%.

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