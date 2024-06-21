معلومات عن زوجة أمام عاشور بعد أزمة المول.. من هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أثارت واقعة مشاجرة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي المصري، مع فرد أمن في أحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد، جدلا واسع خلال الساعات الماضية.

وتناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الواقعة والمشاجرة، واعتداء اللاعب على رجل أمن حتى فقد وعيه.

وجاء ذلك بسبب تعرض زوجته لمضايقات داخل المول من فرد أمن، ما دفع إمام للذهاب للمول رفقة 20 شخصا، وسرعان ما أغلق المول الأبواب منعا للمشاجرات بالداخل.

وفي ضوء ذلك يستعرض موقع "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن زوجة إمام عاشور وفق مواقع التواصل الاجتماعي وحساباتها الخاصة.

اسمها ياسمين حافظ.

- تزوجت إمام عاشور في شهر مارس 2023.

- شقيقة ياسين حافظ ناشئ نادي الزمالك.

- تخرجت في الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري.

- تحرص بشكل دائم على الظهور رفقة زوجها في المباريات.

في العشرينيات من عمرها.

اقرأ أيضا:

الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة علامة على مرض نادر

سر فقدان الشهية في الطقس الحار.. مفاجأة

كيف يؤثر تناول الفاكهة على الريق على الجسم؟.. مفاجأة

لتجنب مصير روجينا.. كيف تقي نفسك من حروق الشمس في المصيف؟

6 أطعمة تزيد من فرص الإنجاب.. هل تعرفها؟