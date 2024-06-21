لن تتوقع ما يفعله تناول الكاكا لمرضى الضغط والسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

مع حلول موسم الكاكا، يزداد بحث مرضى السكري والضغط عن فوائد هذه الفاكهة، وهل هي آمنة على صحتهم أم لا.

فوائد الكاكا لمرضى السكري

أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية يقول لمصراوي، إن الكاكا تحتوي على ألياف غذائية، تُساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما قد يُسهم في تحسين التحكم في مستويات السكر لدى مرضى السكري.

وتقلل الكاكا من ضغط الدم وتحمي من أمراض القلب، وهذا مفيد لمرضى السكري الذين هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض.

غنية بمضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة، وتُقلل من الالتهابات، وتُحسّن من صحة الأوعية الدموية، وهذا يُفيد مرضى السكري بشكل عام.

تحتوي الكاكا على نسبة من السكر الطبيعي (الفركتوز)، لذا يجب على مرضى السكري تناوله باعتدال، واستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الكمية المناسبة لهم، وقد تتفاعل مع بعض أدوية السكري، لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناولها.

فوائد الكاكا لمرضى الضغط

تُساعد الكاكا على خفض ضغط الدم بفضل محتواها من البوتاسيوم والألياف، وهذا يُفيد مرضى الضغط بشكل كبير.

تُقلل الكاكا من الكوليسترول الضار وتُحسّن من وظائف القلب، وهذا يُفيد مرضى الضغط الذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

تحتوي الكاكا على نسبة من الصوديوم، لذا يجب على مرضى الضغط ذوي الحمية الغذائية المُقيدة بالصوديوم تناولها باعتدال.

قد تتفاعل الكاكا مع بعض أدوية الضغط، لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناولها.

نصائح طبية لتناول الكاكا لمرضى السكري والضغط

يُنصح بتناول حبة أو اثنتين من الكاكا في اليوم.

تكون الكاكا الناضجة أكثر حلاوة وطعمًا، ويفضل تجنب الكاكا غير الناضجة أو المُفرطة النضج.

تحتوي قشرة الكاكا على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، لذا يُنصح بتناولها مع القشرة.

من المهم استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الكمية المناسبة من الكاكا لمرضى السكري والضغط، وخاصةً إذا كانوا يتناولون أدوية معينة.

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