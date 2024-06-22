الامارات | دعوى قضائية من امرأة ضد صديقها: "لم يوصلني للمطار .. ولم يطعم الكلبين" !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

رفعت امرأة دعوى قضائية على صديقها بسبب عدم اصطحابها إلى المطار، مما أدى إلى تأخير سفرها لمدة يوم وتفويتها بالتالي حضور حفل موسيقي، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقالت المرأة لمحكمة المنازعات في نيوزيلندا، إنها كانت على علاقة بالرجل لمدة 6 سنوات ونصف، حتى نشأ الخلاف.

ووفقا لأمر المحكمة الذي صدر الخميس، رتبت المرأة لحضور حفل موسيقي مع بعض الأصدقاء، وكان شريكها قد وافق على نقلها إلى المطار والبقاء في منزلها لرعاية وإطعام كلبيها أثناء غيابها.

وقالت إنها اعتبرت أنها أبرمت "عقدا شفهيا" مع شريكها، يقضي باصطحابها إلى المطار والاعتناء بكلبيها.

وراسلت السيدة صديقها في اليوم السابق للسفر لكنه لم يستجب، حسب الدعوى، مما أدى إلى تفويت المرأة رحلتها.

كما دفعت المدعية ثمن تذاكر رحلة بالعبّارة لها ولصديقها، لقضاء عطلة أخرى مع أبنائها، وقالت في الدعوى إنه يجب تعويضها عن تكلفة تذكرته.

لكن المحكمة قالت إنه "لكي يكون الاتفاق قابلا للتنفيذ، يجب أن تكون هناك علاقة رسمية أو على الأقل نية لإنشاء علاقة ملزمة كالخطوبة".

ورفضت القاضية دعوى السيدة، قائلة إن "الوعد لا يرقى إلى مستوى العقد. إنه يشكل جزءا من اتفاقيات العلاقات الأسرية والمنزلية اليومية، التي لا يمكن البت فيها في محكمة المنازعات".

وبعد قرار المحكمة، أرسل المدعى عليه بريدا إلكترونيا يقول فيه إنه لن يحضر باقي الجلسات، كما أنه لم يرد على مكالمة متابعة من المحكمة.