القاهرة- الخليج 365
مهنياً: اسبوع مميز جدا جدا حضورك مميز جاذبيتك لا تقاوم حظوظ بتطير العقل الطاقات الفلكية تحسد عليها ماشاء عليك الله يحميك الجو ممتاز اجواء فرحة احتفالات اجواء غنية بالفرص احداث فلكية مميزة ستكون من نصيبك اسبوع يتميز بوجود الكواكب في الجوزاء التي تدعمك وتحميك ولا تنسى تاثيرات كوكب بلوتون من الدلو الكوكب الجبار في مثلثات فلكية مع الكواكب في الجوزاء
عاطفياً: لا يناسبك انتقال الزهرة الى مواجهة برجك من السرطان ستجد نفسك وجهاً لوجه أمام حقائق مؤلمة ، أنصحك بمعالجة أي خلل بصورة فورية وعدم السماح لأي شخص بالتدخل في أمورك الخاصة.للعازب, سيطر على تصرّفاتك ولا تتسرع وابتعد عن المغامرات فالأجواء ساخنة ومتوترة، وعليك تدارك الأوضاع قبل تفاقمها
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 22 حزيران إلى الجمعة 28 حزيران 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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