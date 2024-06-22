الامارات | كلب شارد يرعب صعيد مصر..والسلطات تتحرك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 يونيو 2024

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن كلباً مسعوراً عض 12 شخصاً بينهم أطفال، في عدة مناطق بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

ونقل المصابون إلى مستشفى الوقف المركزي للإسعاف والحصول على المصل اللازم، أمس الجمعة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مع"تحذير المواطنين من الكلب عبر منشورات على مواقع التواصل وباستخدام مكبرات الصوت بالقرية".

وأوصت السلطات المواطنين وأطفالهم بتجنب الخروج من المنازل، قبل التخلص من الكلب، في حين بدأ عدد من شباب القرية تقسيم أنفسهم إلى مجموعات لضبطه.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها محافظة قنا الذعر بسبب كلب شارد، حيث شهدت قرية الخطارة بمركز نقادة في محافظة قنا في يناير(كانون الثاني) الماضي، عقر كلب ضال ومسعور 19 شخصاً.