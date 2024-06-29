الامارات | انطلاق «مفاجآت صيف دبي».. آلاف الفعاليات والعروض بانتظار زوار دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 65 يوماً من التجارب المشوقة تقدمها الدورة 27 من «مفاجآت صيف دبي» التي انطلقت أمس، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، محتضنة آلاف الأنشطة والعروض الترويجية والترفيهية والجوائز القيمة والحفلات الموسيقية في أنحاء المدينة.

وانطلقت المفاجآت باحتفالات في مراكز التسوق بدبي، بمجموعة من العروض الفنية والموسيقية والفعاليات الترفيهية. وتمكن عشاق التسوق في افتتاح الحدث اليوم، من خوض تجربة استثنائية مع عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، حيث يمكن للزوار الاستفادة من تخفيضات ضخمة تصل إلى 90% على أكثر من 100 علامة تجارية في مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم.

وحظي عشاق الموسيقى بفرصة حضور حفلات فنية عالمية، وسيتم إطلاق فعالية «عالم الخيال» بدعم من مفاجآت صيف دبي في دور عرض روكسي سينما في جميع أنحاء دبي، حيث يمكن للعائلات مشاهدة أفلامها المفضلة.

وتشهد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية أيضاً عودة سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» في دورتها الثالثة هذا الصيف، لتجعل من مركز دبي التجاري العالمي وجهة نابضة بالحياة لمحبي الموسيقى العربية المستقلة.

ويمكن للعائلات الاستفادة من العروض المجانية للأطفال التي تقدمها فنادق دبي والوجهات السياحية الشهيرة مثل متحف مدام توسو، وذا فيو آت ذا بالم، وقمة البرج، وبرج خليفة، وعالم آية.

كما تقدم باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر 7000 عرض «اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في أفضل المطاعم ومناطق الجذب السياحي ومتاجر مستحضرات التجميل ووجهات اللياقة البدنية في مختلف أنحاء دبي. كما توفر العشرات من أفضل الفنادق والمنتجعات في جميع أنحاء المدينة عروضاً جذابة للأزواج، بما في ذلك العطلات الرومانسية، والمنتجعات الصحية، وتجارب تناول الطعام الفاخرة، والعديد من الأنشطة المذهلة بأفضل تكلفة. وتكشف مفاجآت صيف دبي عن عروض ترويجية أسبوعية حصرية طوال فصل الصيف، بهدف منح المتسوقين المزيد من المكافآت، بدءاً من الجوائز الضخمة مع عروض مليونير أمبر من مفاجآت صيف دبي، وتغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي، وأسبوع مجوهرات داماس في مفاجآت صيف دبي، وغيرها كثير. وتقدم المفاجآت اليومية تجربة رائعة أخرى لعشاق التسوق من 2 يوليو حتى 4 أغسطس، مع 34 علامة تجارية مختلفة تقدم مفاجآت يومية في موقع محدد، تشمل الأزياء والمجوهرات ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية وغيرها.

وقالت نائب الرئيس لإدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات، سهيلة غباش، إن دبي تواصل تأكيد موقعها الريادي واحدة من أبرز الوجهات السياحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال فصل الصيف، من خلال تنظيم دورة متميزة من مفاجآت صيف دبي، تتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والتجارب التي تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية.

ويمكن لعشاق التسوق الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 75% على أكثر من 800 علامة تجارية، في 3500 متجر على مدى 10 أسابيع متواصلة.

• 65 يوماً من التجارب المشوقة تقدمها الدورة 27 من «مفاجآت صيف دبي».