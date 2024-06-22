الامارات | تطبيق يحول الصراخ على الهاتف إلى كلام هادئ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 يونيو 2024

طوّرت شركة يابانية تطبيقاً عبر الذكاء الاصطناعي يحول الصراخ الغاضب إلى كلام هادئ .

ووفقاً لموقع "أوديتي سنترال"، أدركت شركة "سوفت بنك" اليابانية التحديات التي يواجهها موظفو مراكز الاتصال نتيجة تلقيهم غضب العملاء وإحباطاتهم. بعد ثلاث سنوات من التجارب مع الذكاء الاصطناعي، تم التوصل إلى صيغة صوتية قادرة على تحويل الكلام العدواني إلى مفردات سلسة، مهما كانت نبرة المتصل مزعجة.

وأوضح توشيوكي ناكاتاني، أحد مطوري التطبيق، أنه بعد تجربة التطبيق على العديد من الموظفين وتلقيهم إهانات عبره، كانت ردود الفعل إيجابية لأنهم سمعوا كلاماً "يُلطف" الإهانة. واعتبر أن النظام الجديد يقدم استجابة فعالة للمشكلة الاجتماعية المتعلقة بمضايقة العملاء لموظفي مراكز الاتصال وحمايتهم.

يعمل التطبيق عبر مرحلتين: الأولى تحديد الصوت الغاضب واستخراج نقاط الكلام الرئيسية، والثانية استخدام أدوات صوتية لتحويله إلى نغمة أكثر هدوءاً. المثير للاهتمام أن الفلتر لا يغير الكلمات نفسها، لكنه يخفف نغمة الصوت بشكل كبير، مما يساعد الموظفين على التعامل مع الإهانات بنبرة هادئة وتقليل التوتر والقلق.