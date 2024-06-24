الامارات | اندونيسيا.. سقوط مميت لفتاة من جهاز المشي في صالة رياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت لقطات مرعبة، اللحظة التي سقطت فيها فتاة كانت تستخدم جهاز المشي من نافذة مفتوحة لصالة ألعاب رياضية، في الطابق الثالث بأحد مباني مدينة كاليمانتان الغربية في إندونيسيا.

ويُظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة صفاً من أجهزة المشي في الصالة المزدحمة، فيما يشير تاريخ المقطع إلى أن الحادث وقع يوم الثلاثاء 18 يونيو.

ووفق تقارير محلية كانت الفتاة البالغة 22 عاماً تمارس رياضتها المفضلة على الجهاز، لكنها تعثرت وسقطت من النافذة القريبة، بعد أن فشلت في الإمساك بالجهاز.

وفتحت الشرطة المحلية تحقيقاً في الحادث، حيث أظهرت التحقيقات عدم تمتع الصالة الرياضية بوسائل الأمان الكافية، وأن جهاز المشي وضع بشكل يمثل خطورة قرب النافذة، حيث لا يفصل بينهما سوى 60 سنتيمتراً.

كما أن الارتفاع المنخفض للجدار أسفل النافذة، كان 30 سم فقط، وهو ما سهل سقوط الفتاة.

وبحسب ما ورد فقد تم نقل الفتاة إلى المستشفى مصابة بجروح خطيرة في الرأس، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها، حيث عانت من كدمات وتمزقات شديدة في رأسها.

وأظهر تحقيق الشرطة كذلك أن عدداً من الأشخاص فتحوا النوافذ، رغم وجود ملصقات تحذيرية تأمر المرتادين بعدم فتحها، فيما اتضح أن هذه الملصقات تعرضت للتلف ولم تظهر الكتابة عليها.

وذكر موقع «كومبس» المحلي أنه كان يفترض وجود المدرب لإغلاق النوافذ، لكنه كان في فترة راحة وقت وقوع الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الضحية ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية مع صديقها وشقيقها الأصغر، لكنهما كانا في الطابق الثاني، وقررت هي الذهاب بمفردها إلى الطابق الثالث، لتلقى مصرعها بعد وقت قصير.