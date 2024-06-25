رجل يتسبب في وفاة زوجته بشكل مأساوي.. لن تتوقع ماذا فعل بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مأساوية، وجد جراح تجميل أمريكي نفسه متهما بقتل زوجته، بعد إجرائه عملية تجميلية لها في عيادته بولاية فلوريدا الأمريكية.

وفقا لموقعي "nypost"، و"foxnews" سلم بنجامين جاكوب براون، البالغ من العمر 41 عاما، نفسه إلى الشرطة بعد اتهامه بقتل زوجته هيلاري إلينجتون براون، 33 عاما، عن طريق الإهمال الجرمي.

ويواجه "براون" تهمة القتل من الدرجة الثانية، وهي جريمة قتل غير عمد ناتجة عن الإهمال.

وخضعت هيلاري، لمجموعة من الإجراءات التجميلية، مثل شفط ندوب البطن والدهون من الذراعين، وحقن الشفاه، وإجراءات تعديل وشد في الأذن.

وبعد وقت قصير من الجراحة، تلقت العيادة نداء استغاثة من شرطة مقاطعة سانتا روزا، حيث نُقلت هيلاري فورا إلى المستشفى.

ووفقا للتقارير، تعرضت هيلاري لسكتة قلبية بعد نقلها إلى المستشفى، ووُضعت على أجهزة التنفس الصناعي، لكنها توفيت بعد 7 أيام.

ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن المريضة عانت من أعراض صحية خطيرة بعد الجراحة، مثل ضبابية الرؤية وارتعاش العضلات، ما دفعها لإبلاغ زوجها بحالتها.

بدلا من نقلها إلى المستشفى، أعطى الزوج زوجته جرعة إضافية من المخدر، بالإضافة إلى حقن موضعية في الوجه أو الذراعين، ما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية بشكل كبير.

وبعد 20 دقيقة، استجاب الزوج لطلب مساعديه في العيادة بنقل زوجته إلى المستشفى، لكن كان الأوان فات، حيث انخفضت مستويات النبض والأكسجين لديها بشكل كبير، ما أدى إلى وفاتها.

وجه المجلس الطبي الأمريكي اتهامات خطيرة للطبيب براون، حيث أن الرعاية الطبية التي قدمها لزوجته كانت "مهينة وعشوائية".

وذكر المجلس في بيان رسمي أن "مستوى التجاهل الذي أبداه الطبيب لزوجته، كان سببا مباشرا في وفاتها.

ويتم احتجاز "براون" في السجن، بالإضافة إلى، اتخاذ إجراءات تأديبية ضده، وقد تصل إلى سحب ترخيصه الطبي.

وقال "إلينجتون" والد الضحية: "لقد ماتت ابنتي بسبب شخص مهمل".

وأضاف: "تسبب غرور بنجامين في عدم مساعدتها بشكل سريع، ما أدى إلى إطالة مدة حرمانها من الأكسجين في دماغها وتسبب في وفاتها في النهاية".

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