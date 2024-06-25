علامات تحذيرية تنذر بانخفاض وضعف مناعتك.. راقب صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

توجد العديد من العلامة التحذيرية التي يتجاهلها البعض تنذر بخطر الإصابة بهبوط المناعة، ما يعرض الجسم لخطر الإصابة بأمراض مختلفة، بحسب ما جاء في موقعي pennmedicine، وHealthline.

1- زيادة الشعور بالتوتر والقلق

كشفت تقارير صادرة عن جمعية علم النفس الأمريكية، أن زيادة الشعور بالتوتر والقلق طويل الأمد يضعف استجابات جهازك المناعي.

وتشرح نادية حسن، طبيبة باطنة في ديلانسي، أن قلة عدد الخلايا الليمفاوية في الجسم وخلايا الدم البيضاء التي تساعد على مكافحة العدوى، يزداد الشعور بالتوتر والقلق، وتزداد من خطر الإصابة بالفيروسات مثل نزلات البرد.

2- زيادة الإصابة بنزلات البرد

الإصابة بنزلات البرد بشكل مستمر، تعتبر علامة على ضعف جهاز المناعة، لذا يكون من الضروري التوجه إلى الطبيب المختص لتقوية جهاز المناعة.

3- زيادة المشكلات الصحية في البطن

الإصابة بالإسهال المتكرر أو الغازات أو الإمساك، فقد يكون ذلك علامة على ضعف جهازك المناعي.

كشفت الأبحاث أن جهاز المناعة عندما يضعف يبدأ في التأثير سلبًا على صحة الجهاز الهضمي، وتبدأ البكتيريا المفيدة والكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الدفاع عن صحة الأمعاء من العدوى ودعم جهاز المناعة.

والكميات المنخفضة من بكتيريا الأمعاء المفيدة هذه يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بالفيروسات والالتهابات المزمنة وحتى اضطرابات المناعة الذاتية.

4- صعوبة التئام الجروح

عادة تسهم قوة جهاز المناعة على حماية صحة الجلد من خلال ارسال الدم الغني بالمغذيات لدعمها في تجديد الجلد والتئامه سريعًا، وتعتمد عملية الشفاء على الخلايا المناعية السليمة، ولكن إذا كان جهازك المناعي بطيئًا، لن يتمكن جلدك من التجدد وتكون الجروح باقيه وتواجه صعوبة في الشفاء.

5- الإصابة بالتهابات المتكررة

الإصابة بالعدوى المتكررة، تكون بمثابة إشارة حمراء تبعث من جهاز المناعة.

وتشير الأكاديمية الأمريكية لحساسية الربو والمناعة إلى أن علامات نقص المناعة المحتملة لدى البالغين تشمل:

1-الإصابة بأكثر من أربع التهابات في الأذن خلال العام الواحد.

2- الإصابة بالالتهاب الرئوي مرتين خلال سنة واحدة.

3- المعاناة من التهاب الجيوب الأنفية المزمن أو أكثر من ثلاث نوبات من التهاب الجيوب الأنفية البكتيري في السنة.

4- الحاجة إلى أكثر من دورتين من المضادات الحيوية في السنة.

6- الشعور بالتعب المستمر

مقويات الجهاز المناعي

1- تناول نظام غذائي متوازن.

2- الحصول على قسط كاف من النوم

3- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

4- غسل اليدين.

5- تلقى اللقاحات بصفة دورية.

6-الحفاظ على وزن صحي.

7- الإقلاع عن التدخين.

8- تجنب التوتر والقلق المستمر.

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