الامارات | «كلمات» و«ريجيو للأطفال».. تفاهم لتعزيز المبادرات المعرفية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت «مجموعة كلمات» مذكرة تفاهم مع «ريجيو للأطفال» من إيطاليا، بهدف تعزيز المبادرات التعليمية والتربوية، للارتقاء بتعليم الأطفال في دولة الإمارات والوطن العربي، تجسيداً للجهود المشتركة في تطوير الممارسات التعليمية المبتكرة والمواد القرائية، وتتويجاً لشراكتهما الاستراتيجية الممتدة على مدار ستة أعوام من التعاون والعمل المثمر.

وجاء اختيار «مجموعة كلمات» لـ«ريجيو للأطفال» في هذه الشراكة، نظراً لتجربتها الغنية وثروتها المعرفية والأسلوب التربوي الذي طورته على مدار أكثر من 65 عاماً.

وبموجب المذكرة، تلتزم «مجموعة كلمات» بتنظيم مجموعة من الندوات والمعارض وورش العمل بالتعاون مع المؤسسة التعليمية التي تتخذ من منطقة ريجيو إيميليا بإيطاليا مقراً، كما تتضمن الاتفاقية ترجمة ونشر وتوزيع عدد من منشورات «ريجيو للأطفال» تحت إشرافها ودعمها.

ويمثّل التعاون بين الجهتين الرائدتين في الشارقة وإيطاليا خطوة مهمة إلى الأمام نحو تحقيق أهدافهما المشتركة الرامية إلى إحداث التغيير الإيجابي المنشود في توفير مصادر المعرفة والتعلم من خلال التعاون والابتكار.