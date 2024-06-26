الامارات | آن أبلباوم تحصل على جائزة ألمانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المقرر أن تحصل الصحافية الأميركية من أصول بولندية، آن أبلباوم، على «جائزة السلام» لتجارة الكتاب الألمانية لعام 2024، بحسب ما أعلنته اللجنة التأسيسية للجائزة، أمس. يشار إلى أن أبلباوم هي كاتبة في مجلة «ذا أتلانتيك» بالولايات المتحدة، وكتبت على نطاق مكثف عن وسط وشرق أوروبا.

كما حصلت على جائزة «بوليتزر» عن كتابها بشأن تاريخ نظام معسكرات العمل في السجون بالاتحاد السوفييتي. ويتم تقديم الجائزة بصورة تقليدية في ختام «معرض فرانكفورت للكتاب»، وهو إحدى أكبر فعاليات صناعة النشر في العالم، ومن المقرر أن يتم تقديمها هذا العام في 20 أكتوبر المقبل.

وورد في نص منح الجائزة أنه «في وقت يتم فيه تجسيد القيم والإنجازات الديمقراطية بشكل كاريكاتيري ومهاجمتها بشكل متزايد، فإن عملها (أبلباوم) يجسد مساهمة بارزة ولا يمكن الاستغناء عنها، للحفاظ على الديمقراطية والسلام». يذكر أن أبلباوم ولدت لأبوين يهوديين في واشنطن عام 1964، وعاشت في بولندا عقوداً بشكل متقطع، وهي متزوجة بوزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، وأم لابنين.