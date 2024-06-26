نصائح غذائية لتجنب الجفاف خلال الرحلات الجوية الطويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - السفر الجوي من أكثر التجارب التي تمنح شعورًا بالتحرر، ولكن قد يعاني بعض المسافرين من اضطرابات الرحلات الجوية الطويلة، مثل الإمساك، وتشنجات الساق، والجفاف.

وذكر موقع "هيلث داي" بعض النصائح الغذائية التي تساعد على تجنب هذه المتاعب:



1. الترطيب:

من أهم النصائح شرب الماء بكميات كافية قبل وأثناء وبعد الرحلة.

يُنصح بشرب كوب من الماء كل ساعة على الأقل أثناء الطيران.

تجنب المشروبات الغازية والكحولية، لأنها تُزيد من الجفاف.

2. الفواكه:

تناول الفواكه الطازجة أو المجففة أثناء الرحلة، والتي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك.

3. الوجبات الخفيفة الصحية:

اختر وجبات خفيفة صحية، مثل المكسرات والبذور، التي توفر لك الطاقة والألياف الغذائية.

تجنب الوجبات الخفيفة المصنعة، لأنها غالبًا ما تكون غنية بالدهون والسكريات غير الصحية.

4. البروتين:

تناول وجبة غنية بالبروتين قبل الرحلة، مثل قطعة من الدجاج أو السمك.

يساعد البروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما قد يساعد على منع الإمساك.

5. الكربوهيدرات المعقدة:

اختر الكربوهيدرات المعقدة، مثل الحبوب الكاملة، بدلاً من الكربوهيدرات البسيطة، مثل الخبز الأبيض.

مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع الشعور بالتعب.

6. المكملات الغذائية:

قد يكون من المفيد تناول مكملات البروبيوتيك قبل وأثناء وبعد الرحلة، والتي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك.