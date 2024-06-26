ماذا يحدث لقلبك والكوليسترول عند تناول الشاي؟.. لن تتوقع تأثيراته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

شرب الشاي الأحمر على الريق من العادات الصحية التي تُقدم للجسم العديد من الفوائد، حسبما قال حازم علي استشاري التغذية العلاجية لـ"الخليج 365".

1- تعزيز صحة القلب

يحتوي الشاي الأحمر على مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد، التي تُساعد على حماية القلب من الأمراض يُقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) يُحسّن من وظائف الأوعية الدموية يُنظم ضغط الدم

2- تحسين عملية الهضم

يُساعد على تحسين امتصاص العناصر الغذائية يُعزز نموّ البكتيريا النافعة في الأمعاء يُخفف من أعراض الإمساك يُقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون

3- تعزيز المناعة

يُقوي جهاز المناعة يُقاوم الالتهابات يُحارب العدوى يُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

4- المساعدة في إنقاص الوزن

يُعزز عملية حرق السعرات الحرارية يُقلل من الشعور بالجوع يُحسّن من عملية التمثيل الغذائي يُساعد على التحكم في الشهية

5- تحسين صحة الدماغ

يُحسّن من الذاكرة والتركيز يُقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويُحافظ على صحة الخلايا العصبية ويُقلل من التوتر والقلق.

نصائح طبية لشرب الشاي الأحمر على الريق

لا تُضف الحليب، لأنّه يُقلل من امتصاص مضادات الأكسدة

تجنّب شرب أكثر من 3 أكواب من الشاي الأحمر يوميا

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