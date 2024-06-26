نوع من الخضار يخفض ضغط الدم والكوليسترول في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

العديد من أنواع الخضار تمتلك خصائص فعالة في خفض ضغط الدم والكوليسترول في الجسم، ومن أشهرها البنجر.

سعيد شلبي، استشاري الباطنة، يقول إن البنجر مصدر غني بالنترات، والتي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، يساعد أكسيد النيتريك على توسيع الأوعية الدموية، ما يساعد على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم، كما أنه يساعد على منع تراكم الصفائح الدموية، ما قد يؤدي إلى تكوين الجلطات الدموية.

بالإضافة إلى النترات، يحتوي البنجر أيضًا على الألياف والبوتاسيوم، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في خفض ضغط الدم، الألياف تساعد على خفض امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، بينما يساعد البوتاسيوم على إخراج الصوديوم من الجسم، ما قد يساعد في خفض ضغط الدم.

بعض الطرق لإضافة البنجر إلى نظامك الغذائي

أضف البنجر المسلوق أو المشوي إلى السلطات أو الأطباق الجانبية

إضافة عصير البنجر إلى العصائر

تناول كوب واحد من عصير البنجر يوميًا قد يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول.

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