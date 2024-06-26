تظهر عند تناول الطعام.. احذر علامة قد تكشف مشكلة صحية قاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من الشائع جدًا أن يفضل الناس الأطعمة المالحة أو الحلوة ، ومع ذلك، فإن الرغبة الشديدة غير المعتادة بالنسبة لك يمكن أن تكون علامة على وجود اضطراب صحي نادر ومميت.

وحذر الأطباء من أن الرغبة الشديدة في تناول كل الأطعمة المالحة، مثل رقائق البطاطس والمخللات، يمكن أن تكون علامة على ما يسمى بمرض أديسون، بحسب صحيفة إكسبريس.

في دراسة حالة، نشرت في مجلة طب الأطفال لصحة الطفل ، قام خبراء طبيون بتفصيل تشخيص فتاة من تورونتو في كندا .

دخلت الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا إلى المستشفى بعد أشهر من ظهور أعراض لا يمكن تفسيرها.

وشملت هذه نوبات الدوار الشديدة، والتعب ، والجفاف، والرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة المالحة.

وعندما اكتشف المسعفون بقعًا داكنة تحت لسانها وحقيقة أن بشرتها كانت مدبوغة بشكل غير عادي، أدركوا أن الغدد الكظرية لديها توقفت عن العمل.

هذه الغدد، الموجودة في الجزء العلوي من الكلى، ضرورية لإنتاج الهرمونات التي تساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي، والجهاز المناعي، وضغط الدم، والاستجابة للتوتر وغيرها من الوظائف الأساسية.

وأدى ذلك إلى تشخيص مرض أديسون، وهو اضطراب نادر يصيب واحدا من بين كل 100 ألف شخص.

ويحدث ذلك عندما لا تنتج الغدد الكظرية ما يكفي من الهرمونات، ما يؤدي إلى الغثيان وآلام البطن وفقدان الوزن والبقع الداكنة على الجلد وحتى الرغبة الشديدة في الملح.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، يمكن علاج المرض بالعلاج بالهرمونات البديلة الذي سيحتاجه الشخص المصاب لبقية حياته، ومع ذلك، إذا تركت الحالة دون علاج يمكن أن تكون قاتلة.

وبالإضافة إلى الإخلال بتوازن الهرمونات في الجسم، يمكن أن يؤثر المرض على مستويات الصوديوم والبوتاسيوم، التي تنظم ضغط الدم ووظائف العضلات والكلى ومغذيات الخلايا.

تتراوح مستويات الصوديوم الصحية من 136 إلى 145 ملليمول لكل لتر (مليمول/لتر)، وهو ضروري لتنظيم كمية الماء داخل الخلايا وحولها ولتوليد الإشارات الكهربائية بين الأعصاب، مما يتيح التواصل بين الدماغ وبقية الجسم.

عند وصولها إلى المستشفى، كان مستوى الصوديوم لدى المريضة الكندية حوالي 130 مليمول / لتر، على الرغم من تناول مرطبانات المخللات في كل مرة، وحفنة من رقائق البطاطس وغمر وجباتها بالملح.

ويعتقد أن حوالي 80% من مرضى مرض أديسون يعانون من الرغبة الشديدة في تناول الملح لأن المرض يتسبب في فقدانهم لكمية زائدة من الصوديوم عن طريق البول.

في المقابل، كانت مستويات البوتاسيوم لديها عند الحد الأعلى من الطيف عند خمسة مليمول / لتر.

إن وجود الكثير من البوتاسيوم يعطل النبضات الكهربائية المهمة التي تنظم ضربات القلب ويمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب ما يهدد الحياة.

كما كانت المريضة تعاني من عطش لا يرتوي على الرغم من شرب ثلاثة لترات من الماء يوميا.

يتم إدراج زيادة العطش من قبل هيئة الخدمات الصحية كأحد أعراض مرض أديسون بسبب الطريقة التي يتداخل بها المرض مع كيفية تنظيم الجسم لمستويات المياه.

في ما بين 70 إلى 90 بالمائة من الحالات يكون سبب مرض أديسون هو مشكلة في الجهاز المناعي، ما يجعله يهاجم الطبقة الخارجية للغدة الكظرية (قشرة الغدة الكظرية).

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى الحالات التي يمكن أن تلحق الضرر بالغدد الكظرية، مثل السل (TB)، على الرغم من أن هذا غير شائع في المملكة المتحدة.

تذكر هيئة الخدمات الصحية أن أعراض المرحلة المبكرة من مرض أديسون تشبه أعراض الحالات الصحية الأخرى الأكثر شيوعًا، مثل الاكتئاب السريري أو الأنفلونزا.

يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

نقص الطاقة أو الدافع (التعب)

ضعف العضلات

مزاج سيء

فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المقصود

زيادة العطش.

مع مرور الوقت، قد تصبح هذه المشكلات أكثر خطورة وقد تواجه أعراضًا أخرى، مثل الدوخة والإغماء والتشنجات والإرهاق، قد تصاب أيضًا بمناطق صغيرة من الجلد الداكن أو الشفاه أو اللثة الداكنة.

وتقول هيئة الخدمات الصحية: "على الرغم من أن هذه الأعراض لا تنتج دائمًا عن مرض أديسون، إلا أنه يجب عليك رؤية الطبيب حتى يمكن فحصها".

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