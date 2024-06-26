مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول العيش البايت يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

في حين أن تناول العيش البايت أحيانًا لا يسبب ضررًا كبيرًا، إلا أن تناوله يوميًا قد يُسبب بعض المشكلات الصحية على المدى الطويل، حسبما ذكر أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي.

اضطرابات الجهاز الهضمي

يصبح العيش البايت أكثر صعوبة على الهضم، مما قد يُسبب عسر الهضم، والانتفاخ، والإمساك.

قد يُسبب أيضًا حرقة المعدة، والتقلصات، والإسهال.

نقص العناصر الغذائية

يفقد العيش البايت بعض العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين ب 1، والفيتامينات الأخرى، والمعادن.

مع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى نقص في هذه العناصر الغذائية، مما قد يُسبب بعض الأعراض الصحية، مثل التعب، والضعف، وجفاف البشرة، وضعف الشعر.

نمو العفن

يُمكن أن ينمو العفن على العيش البايت، خاصة إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح.

العفن ضار بالصحة، ويمكن أن يُسبب التسمم الغذائي، وأعراضًا مثل الغثيان، والقيء، والإسهال، والحمى.

زيادة الوزن

يُمكن أن يُسبب تناول العيش البايت زيادة الوزن، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، خاصةً إذا تم تناوله مع كميات كبيرة من الأطعمة الأخرى.

مشكلات في القلب

قد يُسبب تناول العيش البايت بشكل منتظم مشاكل في القلب، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة.

ترتبط الكربوهيدرات المكررة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري، والسمنة.

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