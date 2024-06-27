الامارات | بعد قصة أنغام .. أحلام تعلّق: اسمي ليس إساءة لأحد مين ما كان يكون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علّقت الفنانة أحلام على الموقف المحرج الذي تعرضت له الفنانة المصرية أنغام، عقب حفلها الذي افتتح فعاليات مهرجان "موازين" في المغرب، حيث أخطأت صحافية مغربية في اسمها ونادتها "أحلام"، قبل تصحيح الاسم من قبل إعلاميين، ما جعل أنغام تشعر بالحرج والانزعاج، لكنها ضحكت وأكملت حديثها.

وردت أحلام بمنشور على منصة إكس، قالت فيه أن اسمها لا يمثل إساءة لأي شخص على الإطلاق.

واستذكرت أحلام موقفاً مشابهاً لما تعرضت له أنغام في أحد المؤتمرات الصحافية، وأنها ردت بطريقة دبلوماسية وقتها.

وكتبت أحلام في ردها: "اسمي مش اساءة لأي أحد أبداً.. أنا أحلام وهي أنغام".

وتابعت: "اسمي مش إساءة.. اسمي تشريف وأكيد مهرجان بقدر وقيمه موازين من دعى اسم كبير مثل أنغام للمشاركة في الليالي لن يقصد الإساءة لها، وحروفنا قريبة من بعض".

واختتمت منشورها: "وأكرر اسمي ليس إساءة لأي فنان مين ما كان يكون.. أحلام صوت الخليج اسم مُشّرف".

وكانت أنغام قد تعرضت خلال مؤتمر صحافي، على هامش مهرجان موازين لموقف محرج بمناداتها باسم أحلام من قبل صحافية مغربية، فسارع إعلاميون حولها بإبلاغها بأن الفنانة التي أمامها هي أنغام، الأمر الذي جعل الفنانة تشعر بالانزعاج لكنها تمالكت أعصابها وضحكت وهي ممتعضة وأكملت حديثها مع الإعلاميين. وكان حفل أنغام الذي أقيم الجمعة قد شهد حضوراً ضعيفاً، بعد غياب 4 سنوات عن إقامة حفلات في المغرب، ما شكل صدمة للنجمة المصرية.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة عبر السوشيال ميديا، استقبل حفل أنغام حوالي 500 شخص فقط في مسرح يعد أكبر مسارح المهرجان، ويتسع لنحو 50 ألف متفرج.

وشكك البعض في صحة الفيديوهات المتداولة، وأنها التقطت قبل صعود أنغام على المسرح، وقبل تواجد الحضور.