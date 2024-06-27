الامارات | مصر: 11 طفلاً اختنقوا داخل حمام سباحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حادثة صادمة هزت الشارع المصري، أول من أمس، حيث تعرض 11 طفلاً للاختناق داخل حمام سباحة بمركز شباب "ميت رومي" في مدينة "دكرنس" التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي التفاصيل أخطرت نقطة تأمين مستشفى دكرنس العام الأجهزة الأمنية في الدقهلية بوصول 11طفلاً مصابين بضيق تنفس أثناء تواجدهم في حمام سباحة، حيث تبين أن أعمارهم لم تتجاوز الـ12 عاماً.

وقررت وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، منى عثمان تشكيل لجنة لكشف ملابسات ما حدث وإيقاف مسؤول التشغيل ومدير حمام السباحة عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق.فيما كشفت مصادر مركز شباب "ميت رومي" أن ما حدث ليس له علاقة بالمركز وأن نادياً خاصاً استأجر المكان بمقابل مادي تم دفعه لوزارة الشباب والرياضة.

كما لفت إلى أن ما حدث كان وقت تطهير حمام السباحة وتسبب في إصابة الأطفال، غير أنه لا يوجد أي حالات خطرة، وجميعهم خرجوا من المستشفى.