ملابس مناسبة للعمل في الصيف .. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:



يفضل أن تكون الملابس المناسبة للعمل في فصل الصيف جيدة في التهوية، وذات قصات واسعة وفضفاضة، حتى تشعر بالراحة، وذلك وفقًا لما ذكرته مستشارة المظهر الألمانية دونيا هيس.

الخامات المناسبة

وأوضحت هيس أن الخامات المناسبة لإطلالة العمل في الصيف هي الكتان والفسكوز والحرير والكريب، حيث تمتاز بملمس لطيف على الجلد، مشيرة إلى أنه يمكن للمرأة اختيار ملابس ذات ألوان زاهية مثل الوردي والبرتقالي والأخضر والأزرق، لتشيع أجواء البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.

وأشارت مستشارة المظهر الألمانية إلى أن القطع الفوقية الكاشفة للأكتاف (أوف شولدر) أو أحادية الكتف (وان شولدر)، أو ذات الظهر المكشوف تعد غير لائقة في أماكن العمل المتحفظة، في حين تعد القطع الفوقية بلا أكمام مناسبة.

حذاء اللوفر



وبالنسبة للأحذية، أوصت هيس باختيار حذاء اللوفر (Loafer) الكلاسيكي الأنيق، الذي يمنح المرأة إحساساً بالراحة أثناء المشي، بفضل نعله المسطح.

ولمزيد من التهوية، يمكن اختيار حذاء اللوفر ذي إبزيم الكاحل (Slingback Loafer)، والذي يضفي على إطلالة العمل الجادة طابعاً أكثر رقة وأنوثة.