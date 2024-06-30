بالصور| مدحت صالح يلتقي جمهور الأوبرا ويطربهم بباقة من أجمل أغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً أحياه النجم الكبير مدحت صالح على المسرح الكبير بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر .

وبحفل كامل العدد استمتع الحضور بأروع أغاني مدحت صالح التي سطرت نجاحه خلال مشواره الفني الممتد بالإضافة إلى باقة من أغاني الطرب لكبار الملحنين.

وضم برنامج الحفل، أغاني "زي ما هي، يتقال، أنا مش بعيد، الدنيا لو هتيجي، ثلاث سلامات، قلب واحد، باسم الحب، حبيبي ياعاشق، الله يا سيدي، شبكو إيديكو، لحظة تاريخية، وعدي، كوكب تاني، حمايا العزيز، النور مكانه في القلوب، عيون البنت، بحلم على قدي، المليونيرات، ابن مصر وتتر مسلسل "أبو العروسة".

جدير بالذكر أن مدحت صالح أحيا قبل أسبوعين حفل صوت السينما، احتفالا بمرور 3 أعوام على افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية.