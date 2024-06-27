مدتها أقل من دقيقتين.. ما قصة أقصر رحلة طيران في العالم؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حصلت رحلة طائرة بين جزيرتي ويستراي وبابا ويستراي الأسكتلنديتين على الرقم القياسي العالمي لأقصر رحلة طيران تجارية، فالطائرة عادة تكون في الهواء لمدة تقل عن دقيقتين.

وعادة يفضل السكان هذه الرحلة الجوية القصيرة بدلا من ركوب العبارة للانتقال من جزيرة إلى أخرى، خاصة مع ازدياد اضطراب البحر في فصل الشتاء، وفقا لموقع "odditycentral".

خيار الطائرة هو الأكثر شعبية، لأن العبارة يمكن أن تواجه في كثير من الأحيان عطل بسبب الأمواج المضطربة والأكثر شهرة بسبب مدى قصر الرحلات الجوية.

وتم الاعتراف رسميا بأن الرحلة بين جزيرتي Westray وPapa Westray Westray هي أقصر رحلة تجارية في العالم، وعادة ما تستمر نحو 90 ثانية، ولكن مع الرياح يمكن أن ينتهي في أقل من دقيقة.

وتم إنشاء أقصر رحلة تجارية في العالم لأول مرة في عام 1967، وتقوم شركة Loganair بتشغيلها منذ ذلك الحين، كما تغطي مسافة 1.7 ميل فقط، وهي أقصر من مدرج معظم المطارات الرئيسية وتشبه رحلة الحافلة أكثر من رحلة الطائرة الفعلية.

ويُنقل الركاب على متن طائرة بريتن نورمان آيلاندر، وهي طائرة صغيرة تتطلب طيارا واحدا فقط وتحتوي على ثمانية مقاعد فقط، ولا توجد خدمة متاحة على متن الطائرة.\

وفي الظروف العادية، تستغرق أقصر رحلة تجارية في العالم بين 90 إلى 120 ثانية، ولكن كما أثبت أحد الطيارين، في الظروف الجوية المواتية، يمكن إكمالها في 53 ثانية فقط، ومع ذلك في الظروف غير المواتية، ستبقى الطائرة في الهواء لمدة 3 دقائق.

تم انتقاد هذه الرحلة باعتبارها ضارة للبيئة بلا داع بسبب المسافة القصيرة التي تغطيها، ولكن بالنسبة لسكان Westray (600) وبابا Westray (90)، فهي حلقة وصل حيوية مع مناطق أخرى أكثر كثافة سكانية.

بالنسبة للمقيمين في جزر أوركني ، يتم دعم الرحلات الجوية من قبل الحكومة الاسكتلندية، ويمكن للسائحين أن يدفعوا ما بين 17 إلى 45 جنيها إسترلينيا.

وبالرغم من قلة عدد سكان الجزيرتين، فإن أقصر رحلة طيران في العالم يمكن أن تكون مزدحمة للغاية خلال أشهر الصيف.

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